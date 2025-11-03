Incendio Ad Abbiategrasso: Vigili Del Fuoco Domano Le Fiamme Con Un Salvataggio Tempestivo

Attimi di paura ad Abbiategrasso: un incendio devastante in un appartamento ha minacciato di causare conseguenze tragiche. Grazie all'azione tempestiva dei vigili del fuoco, si è evitato il peggio.

Nella mattina del 2 novembre, un incendio ha colpito un appartamento situato al terzo piano di un edificio Aler in via Fusè ad Abbiategrasso. La situazione, che poteva facilmente trasformarsi in una tragedia, è stata gestita con prontezza dai vigili del fuoco, avvisati da alcuni residenti che avevano notato del fumo provenire dall’alloggio.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Il rogo è scoppiato all’alba, attorno alle 5.45, attirando immediatamente l’attenzione dei vicini. Grazie alla segnalazione tempestiva, i pompieri sono riusciti a intervenire in breve tempo, salvando un’anziana donna che viveva da sola nell’appartamento interessato. Gli operatori del soccorso sono riusciti a estrarla in pochi minuti, evitando conseguenze potenzialmente letali.

Cause e dinamica dell’incendio

Le prime indagini suggeriscono che il fuoco possa essere scaturito da un incidente, possibilmente a causa di lumini accesi in onore della commemorazione dei defunti. Tuttavia, le autorità competenti, tra cui i vigili del fuoco e i carabinieri, stanno conducendo accertamenti approfonditi per determinare con precisione le cause dell’incidente.

Evacuazione e danni strutturali

Oltre al salvataggio dell’anziana, l’intervento dei vigili del fuoco ha portato anche all’evacuazione cautelativa degli altri residenti dello stabile. Il fumo ha invaso le scale dell’edificio, rendendo necessaria l’uscita di alcune persone per motivi di sicurezza. La donna salvata è stata trasportata in ospedale in codice verde, così come altre sette persone che hanno ricevuto assistenza per l’inalazione di fumi, sebbene non abbiano riportato ferite gravi.

Operazioni di spegnimento

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’appartamento hanno richiesto l’intervento di diverse squadre di pompieri, tra cui un’unità Aps e un carro ventilazione dal distaccamento di Abbiategrasso, un mezzo proveniente da Milano e un’autopompa da Vigevano. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 8 del mattino per domare il rogo e garantire che non ci fossero ulteriori pericoli.

È stato confermato che l’appartamento in cui si è sviluppato l’incendio è stato dichiarato inagibile a causa dei danni subiti, mentre fortunatamente non si sono registrati danni strutturali significativi all’intero edificio. L’episodio, sebbene spaventoso, si è concluso senza gravi conseguenze grazie all’efficace azione dei soccorritori.