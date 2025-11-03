Atalanta U23 supera l’Alcione Milano e conquista il pass per la Coppa Italia

Una rimonta eccezionale consente all'Atalanta U23 di progredire nella Coppa Italia, nonostante la mancanza di un giocatore in campo.

Il cammino dell’Atalanta U23 in Coppa Italia prosegue in modo trionfale, con una vittoria sorprendente. Nella sfida contro l’Alcione Milano, i nerazzurri sono stati capaci di ribaltare una situazione avversa, chiudendo il match con un punteggio di 2-1. Questa prestazione rappresenta la quarta vittoria consecutiva e mette in luce il notevole spirito di squadra dei giovani calciatori.

Il primo tempo: una sfida in salita

La partita è iniziata con una grande opportunità per l’Alcione, che ha subito messo alla prova il portiere Sassi, il quale ha effettuato un intervento decisivo al terzo minuto. Nonostante l’inizio difficile, l’Atalanta U23 ha cercato di prendere possesso del gioco, con Lonardo che ha mostrato gran classe e determinazione. Al 24′ e al 34′ si è reso protagonista con due conclusioni insidiose, ma il portiere avversario, Cecchini, ha saputo rispondere bene.

Il gol dell’Alcione e la reazione dei nerazzurri

Lo scenario si è complicato ulteriormente al 36′, quando Lopes ha portato in vantaggio l’Alcione con un tiro potente. Questo gol ha messo a dura prova i nervi dei giocatori dell’Atalanta, che si sono ritrovati a dover inseguire il risultato. Tuttavia, la squadra non si è lasciata abbattere e ha continuato a lottare, cercando di costruire occasioni per rimettere in piedi la situazione.

Il secondo tempo: rimonta e determinazione

Alla ripresa, l’Atalanta ha avuto un’occasione d’oro per pareggiare, ma Camara ha sprecato un’opportunità incredibile, calciando alto da pochi passi. Nonostante questo errore, la determinazione dei nerazzurri è aumentata e al 68′ Lonardo ha trovato finalmente il gol del pareggio con un destro preciso, dimostrando il suo valore e il suo desiderio di riscatto dopo un inizio di stagione difficile.

Espulsione e colpo di scena finale

Il match ha preso una piega inaspettata al 75′, quando il portiere Sassi è stato espulso per un fallo in uscita, lasciando la squadra in dieci. Questo momento critico avrebbe potuto spezzare l’animo della squadra, ma l’Atalanta ha dimostrato di avere un grande cuore. Con il giovane Torriani subentrato tra i pali, la squadra ha continuato a spingere in avanti, mettendo in difficoltà la difesa avversaria.

In un finale avvincente, è arrivato il colpo decisivo all’88’. Un calcio d’angolo battuto perfettamente da Riccio ha trovato Cissé, che ha staccato di testa e ha messo a segno il gol del 2-1, regalando la vittoria all’Atalanta U23. Questo gol ha rappresentato non solo la vittoria, ma anche la conferma del grande spirito di squadra e della determinazione dei ragazzi.

Le parole di Mister Bocchetti

Al termine dell’incontro, l’allenatore Salvatore Bocchetti ha elogiato i suoi ragazzi per la prestazione offerta, sottolineando come anche chi ha avuto meno spazio abbia saputo rispondere presente. “Non era una partita semplice, ma i ragazzi hanno dimostrato un grande carattere e spirito di gruppo”, ha affermato il mister. Questo successo è il risultato di un lavoro di squadra e di un ambiente sano, dove ogni giocatore è importante.

Ora l’Atalanta U23 si prepara ad affrontare la Pro Vercelli negli ottavi di finale, un altro importante banco di prova che promette emozioni e sfide. Con un atteggiamento positivo e la determinazione mostrata fino a questo momento, i nerazzurri possono affrontare il futuro con fiducia.