Pro Patria sfida l’Alcione nel Monday Night: alla ricerca di un’impresa storica

La Pro Patria sfida l'Alcione nel Monday Night, un incontro cruciale per il morale e la posizione in classifica.

Il Monday Night di questa settimana vede Pro Patria opposta all’Alcione, in una partita che potrebbe segnare un importante punto di svolta per i tigrotti. Dopo un inizio di stagione difficile, la squadra è pronta a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere il terzo risultato utile consecutivo, un traguardo che sarebbe storico per questo campionato.

La partita si giocherà presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni alle 20.30. Per i biancoblu, la sfida è di fondamentale importanza per costruire una solida fiducia e migliorare il proprio rendimento in campo.

Le assenze e le aspettative della Pro Patria

In vista del match, la Pro Patria deve affrontare alcune assenze significative. Si prevede il rientro di Schirò, ma la situazione degli altri giocatori è incerta. I tifosi dovranno attendere notizie più dettagliate per scoprire se Giudici, Mora, Di Munno, Orfei e Masi saranno disponibili.

Nonostante le difficoltà, l’allenatore della Pro Patria potrebbe confermare la formazione che ha pareggiato nell’ultimo incontro contro il Ospitaletto. La squadra ha bisogno di dare il massimo per conquistare i tre punti e risalire in classifica, dove attualmente si trova in una posizione precaria.

Un avversario da non sottovalutare

L’Alcione, sebbene non sia considerata una rivelazione, ha iniziato la stagione con grandi aspettative. Già a partire da agosto, infatti, era vista come una delle outsider per i playoff. Attualmente occupa il quinto posto, una posizione che non sorprende data la loro continuità di prestazioni.

Nel recente pareggio contro la Giana, l’allenatore ex Pro Patria, Giò Cusatis, ha schierato una formazione 4-3-1-2, con un portiere affidabile come Agazzi e una solida linea difensiva. La squadra si presenta in ottima forma e sarà un avversario difficile da affrontare.

Dettagli della partita e statistiche

Il fischietto della partita sarà Alberto Poli di Verona, un arbitro esperto con un bilancio di 26 gare dirette in categoria, caratterizzato da un numero significativo di vittorie interne e pochi pareggi. La Pro Patria deve affrontare una sfida non solo contro l’Alcione, ma anche contro la storia recente, che la vede senza vittorie nei confronti diretti.

Infatti, le statistiche parlano chiaro: negli ultimi tre incontri ufficiali e in un’amichevole, la Pro Patria non è riuscita a vincere contro l’Alcione. L’ultimo incontro risale al 17 agosto 2025 in Coppa Italia, dove i tigrotti sono stati eliminati dopo un pareggio che ha portato ai calci di rigore.

Le quote e le previsioni

Per quanto riguarda le scommesse, l’Alcione è dato favorito con una quota media di 1.80, seguita dal pareggio a 3.15 e dalla vittoria della Pro Patria, quotata a 4.30. Queste cifre indicano chiaramente la percezione del match da parte degli operatori, ma sul campo tutto può accadere.

Il passaggio agli ottavi di finale della Coppa Italia da parte di squadre come Inter U23 e Latina ha reso il clima competitivo ancora più acceso, e la Pro Patria ha bisogno di rimanere concentrata e determinata. Con il supporto dei tifosi, la squadra può puntare a superare questo ostacolo e ritrovare la propria identità in campo.