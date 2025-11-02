Incidente Stradale in Valtellina: Pullman con Giovani Finisce nel Torrente

Un incidente stradale in Valtellina ha coinvolto un autobus scolastico con alunni a bordo, provocando ferite lievi tra i passeggeri.

Un incidente stradale ha scosso la comunità di Valfurva, in provincia di Sondrio, nella mattina del 31 ottobre. Un pullman adibito al trasporto scolastico ha perso il controllo mentre percorreva la statale 300 del Gavia, finendo nel torrente sottostante. A bordo si trovavano sette ragazzi, tutti minorenni, diretti a scuola.

La dinamica dell’incidente

Verso le 7:30, il pullman ha sbandato in curva ed è precipitato per alcuni metri, sfondando il guardrail e finendo in un corso d’acqua. I primi testimoni, automobilisti di passaggio, hanno assistito al momento dell’incidente e hanno immediatamente allertato i soccorsi, notando il veicolo già nel torrente.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, insieme ai volontari della zona, ai carabinieri della Compagnia di Tirano e ai vigili del fuoco. I ragazzi, visibilmente scossi ma coscienti, sono stati estratti dal pullman grazie all’intervento di alcuni automobilisti che si sono fermati per prestare aiuto. Il conducente, un uomo di 39 anni, è apparso in stato di shock e ha avuto difficoltà a lasciare il mezzo, rimanendo parzialmente immerso nell’acqua fredda.

Le conseguenze dell’incidente

Fortunatamente, solo due dei ragazzi e il conducente hanno riportato ferite lievi. Sono stati trasportati all’ospedale di Sondalo per ulteriori accertamenti, mentre gli altri studenti sono stati affidati ai genitori dopo le prime cure. La prontezza dei soccorsi ha evitato quello che avrebbe potuto trasformarsi in un dramma ben più grave.

Cause e indagini

Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri, i quali stanno raccogliendo testimonianze e verificando la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman potrebbe aver perso aderenza a causa della strada scivolosa, resasi tale a causa dell’umidità mattutina. Non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente, il che ha contribuito a ridurre ulteriormente il rischio di feriti gravi.

Riflessioni sulla sicurezza stradale

Questo tragico evento evidenzia la necessità di riflessioni approfondite sulla sicurezza stradale, soprattutto in relazione al trasporto di giovani studenti. Le autorità competenti dovrebbero valutare attentamente le condizioni delle strade e l’adeguatezza dei mezzi di trasporto impiegati per il trasporto scolastico. La sicurezza deve costituire sempre la priorità assoluta.

Il conducente e i ragazzi coinvolti nell’incidente stanno bene e sono stati dimessi dall’ospedale. Tuttavia, l’episodio rappresenta un campanello d’allarme per migliorare le pratiche di sicurezza stradale. È fondamentale garantire che eventi simili non si ripetano in futuro. La comunità di Valfurva, sebbene fortunata in questa circostanza, deve affrontare una lunga strada verso una maggiore sicurezza.