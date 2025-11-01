Magenta Investimenti per il Liceo Quasimodo e Sviluppo Sociale: Un Futuro Sostenibile

Nuove Opportunità Educative e Risorse per il Liceo Quasimodo e il Settore Sociale a Magenta.

Il Comune di Magenta ha recentemente approvato la quarta variazione al bilancio per il periodo 2025-2027, introducendo significative risorse destinate a diversi settori, tra cui il sociale, il personale e le scuole. Questo intervento rappresenta un passo importante per migliorare i servizi offerti ai cittadini e garantire un futuro migliore per le strutture educative locali.

Dettagli sulla variazione di bilancio

L’assessore alla Programmazione economica e finanziaria, Stefania Bonfiglio, ha illustrato i principali punti di questa variazione. La prima novità riguarda un incremento delle entrate derivanti dall’ Irpef, un dato che suggerisce una ripresa economica nel territorio. Sebbene non si disponga di informazioni precise sulla causa di questo aumento, si stima che ci sia una differenza di circa mezzo milione di euro rispetto all’inizio del mandato della giunta attuale.

Utilizzo prudente delle risorse

L’Amministrazione ha deciso di allocare 215mila euro alla parte corrente del bilancio per garantire un uso responsabile di queste nuove entrate. Questa somma risulta fondamentale per coprire le spese quotidiane, in particolare quelle legate ai servizi sociali. Inoltre, è previsto un potenziamento di 70mila euro per i servizi dedicati ai minori, evidenziando l’impegno del Comune nel sostenere le famiglie e i più giovani.

Investimenti nel personale e nelle scuole

Un punto cruciale della variazione di bilancio è l’adeguamento dei fondi per i dipendenti comunali. Questo riconoscimento risulta fondamentale per garantire l’efficienza della macchina amministrativa e premiare il lavoro svolto dal personale. Parallelamente, una somma significativa di 400mila euro sarà destinata a lavori di manutenzione straordinaria presso il liceo Quasimodo, un investimento che riflette l’attenzione dell’Amministrazione verso il settore educativo.

Un risultato frutto di un impegno costante

Il successo nell’ottenere questi fondi è attribuibile al lavoro instancabile del sindaco Del Gobbo e del vicesindaco Tenti, che hanno collaborato per portare a casa risorse preziose per le istituzioni scolastiche locali. La giunta continua a operare senza sosta per soddisfare le esigenze dei cittadini, utilizzando in modo oculato ogni risorsa disponibile.

Iniziative per il periodo natalizio

Oltre agli investimenti nel sociale e nelle scuole, la variazione di bilancio include anche 26mila euro destinati alle iniziative natalizie della città. Questi fondi rivestono un ruolo fondamentale per promuovere eventi che possano animare il periodo festivo, contribuendo a creare un clima di coesione sociale e festa tra i cittadini.

L’assessore Bonfiglio ha anticipato che l’Amministrazione sta già pianificando una nuova variazione di bilancio per il mese di novembre, con un focus speciale sulle necessità del sociale. Questo evidenzia la costante attenzione dell’Amministrazione verso le problematiche quotidiane della comunità, confermando la volontà di garantire un sostegno efficace e tempestivo a tutti i cittadini.