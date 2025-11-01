Magenta: 400.000 Euro di Investimenti per il Liceo Quasimodo

Scopri come Magenta sta investendo nel futuro delle scuole e dei servizi sociali attraverso una nuova variazione di bilancio strategica.

Il Comune di Magenta ha recentemente approvato una significativa variazione del bilancio, giungendo così al suo quarto aggiornamento. Questo provvedimento rappresenta un passo importante verso il miglioramento dei servizi pubblici, con un’attenzione particolare rivolta alle scuole, al settore sociale e al personale.

Entrate fiscali e allocazione delle risorse

Durante una conferenza stampa, l’assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria, Stefania Bonfiglio, ha chiarito i dettagli di questa manovra. Tra i punti salienti, emerge un incremento delle entrate derivanti dall’Irpef, che segna un trend positivo per l’economia locale. Sebbene non ci siano dati definitivi riguardo alle cause di questo aumento, Bonfiglio ha sottolineato che rispetto all’inizio del mandato, sono stati registrati circa 500mila euro in più dalle entrate fiscali.

Utilizzo prudente delle maggiori entrate

In un’ottica di prudenza, l’Amministrazione ha deciso di destinare 215mila euro di queste nuove risorse alla parte corrente del bilancio. Questa scelta è fondamentale per coprire le spese quotidiane, in particolare quelle relative ai servizi sociali. Di questi, 70mila euro saranno specificamente impiegati per potenziare i servizi destinati ai minori, garantendo così una risposta adeguata ai bisogni emergenti della comunità.

Investimenti nel personale e nelle scuole

Un altro elemento cruciale della variazione riguarda l’adeguamento dei fondi per le retribuzioni del personale comunale. Questa misura riconosce il valore del loro operato nel mantenere l’efficienza dei servizi pubblici. Inoltre, è stato previsto un contributo ministeriale di 400mila euro finalizzato a interventi di manutenzione straordinaria presso il liceo Quasimodo.

Un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione

Il finanziamento ottenuto rappresenta il risultato di un costante impegno da parte del sindaco Del Gobbo e del vicesindaco Tenti, i quali hanno lavorato instancabilmente per reperire fondi essenziali per le scuole. Come dichiarato da Bonfiglio, “Questo è un successo che ci consente di rispondere con efficacia alle necessità dei nostri cittadini, gestendo con responsabilità ogni risorsa a nostra disposizione”.

Attività festive e futuro del sociale

È importante sottolineare che sono stati stanziati anche 26mila euro per le iniziative natalizie, contribuendo a rendere più vivace il periodo festivo per la comunità magentina. L’assessore ha inoltre anticipato che l’Amministrazione è già al lavoro su una nuova variazione di bilancio, che si focalizzerà nuovamente sulle esigenze sociali.

La manovra di bilancio approvata dal Comune di Magenta rappresenta un passo significativo, evidenziando l’impegno costante verso il miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini. Questo intervento si configura come un investimento strategico nelle infrastrutture scolastiche, riflettendo una visione a lungo termine orientata al benessere collettivo e alla crescita della comunità.