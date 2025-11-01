Incidente sul Lavoro a Cesano Boscone: Operaio Ferito in Cantiere – Ultime Notizie e Aggiornamenti

Un operaio di 55 anni ha subito gravi ferite a seguito di un incidente verificatosi presso la Scuola Leonardo da Vinci di Cesano Boscone.

Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Cesano Boscone. Un operaio di 55 anni è rimasto ferito in un cantiere allestito presso la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. L’episodio si è verificato nella mattinata di sabato 1° novembre, intorno alle 8.30, durante l’esecuzione di lavori di manutenzione sul tetto dell’istituto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio stava utilizzando una piattaforma aerea per raggiungere il tetto della scuola. A causa del cedimento dell’asfalto, il mezzo si è ribaltato. Il crollo è avvenuto in corrispondenza di un tombino, provocando il grave infortunio dell’uomo, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano per ricevere le cure necessarie.

Interventi delle autorità

Appena appresa la notizia dell’incidente, il sindaco di Cesano Boscone, Marco Pozza, si è recato prontamente sul luogo per verificare le condizioni dell’operaio e la situazione generale. Insieme a lui, sono intervenuti i tecnici dell’ATS Milano e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e avviare le prime indagini.

Risposte e misure di sicurezza

Il sindaco ha dichiarato che è stata garantita la massima collaborazione per comprendere le cause del cedimento dell’asfalto e per valutare la sicurezza del cantiere. «La sicurezza nei cantieri è una priorità per la nostra amministrazione», ha affermato Pozza, evidenziando l’importanza di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Documentazione e verifiche

Il Comune ha inviato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per garantire che i tecnici dell’ATS avessero accesso a tutta la documentazione relativa ai lavori in corso e alla struttura scolastica. L’amministrazione ha inoltre comunicato che i lavori sono stati sospesi fino a ulteriori verifiche, assicurando che non ci sono stati danni all’edificio e che non ci sono rischi per la popolazione.

Importanza della sicurezza e futuri sviluppi

Questo incidente rappresenta un importante promemoria dell’importanza della sicurezza sul lavoro e della necessità di rispettare le normative vigenti. Le autorità competenti continueranno a monitorare la situazione e a prendere le misure necessarie per prevenire futuri incidenti simili. La comunità attende aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’operaio coinvolto, mentre gli inquirenti lavorano per chiarire tutti gli aspetti di quanto accaduto.