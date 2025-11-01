Incidente in Valtellina: ragazzi lievemente feriti in un autobus

Un autobus con studenti è stato coinvolto in un incidente in Valtellina, che ha provocato feriti lievi. Fortunatamente, non si registrano danni gravi.

Questa mattina, un incidente stradale ha coinvolto un pullman di studenti nella località di Valfurva, in provincia di Sondrio. L’accaduto si è verificato intorno alle 7:30, quando il mezzo, trasportando sette ragazzi diretti a scuola, ha perso il controllo, finendo nel torrente Frodolfo.

La dinamica dell’incidente

Il pullman stava percorrendo la statale 300 del Gavia quando, per motivi che la polizia sta ancora investigando, il conducente ha perso il controllo del veicolo in una curva. Il bus è precipitato per oltre quattro metri, ribaltandosi su un lato e fermandosi nel greto del torrente. A bordo si trovavano ragazzi tra i 13 e i 18 anni, insieme a un autista di 39 anni.

Intervento dei soccorritori

Subito dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con diverse ambulanze della Croce Rossa e del Valtellina Soccorso. I carabinieri di Tirano e i vigili del fuoco di Valdisotto hanno coordinato le operazioni di recupero e soccorso. Fortunatamente, la situazione non è risultata grave come inizialmente temuto, con solo due ragazzi e l’autista che hanno riportato ferite lievi.

Le conseguenze dell’incidente

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Eugenio Morelli di Sondalo per ulteriori accertamenti. Gli altri studenti a bordo del pullman sono rimasti illesi, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori e gli abitanti della zona. La statale 300 è stata temporaneamente chiusa per facilitare le operazioni di recupero del mezzo e garantire la sicurezza degli operatori.

La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha espresso il suo apprezzamento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, sottolineando l’importanza della loro presenza in situazioni di emergenza. Ha anche voluto manifestare la sua vicinanza agli studenti coinvolti e al loro autista, augurando una pronta guarigione a tutti.

Importanza della sicurezza stradale

Questo incidente evidenzia l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto quando si tratta di trasportare giovani studenti. Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare le cause precise dell’accaduto e garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. La comunità locale rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando in una rapida ripresa per i ragazzi coinvolti.