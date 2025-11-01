Crollo di una piattaforma aerea alla Scuola Leonardo da Vinci di Cesano Boscone: indagini in corso

Un operaio di 55 anni ha subito un grave incidente mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione presso la scuola Leonardo da Vinci.

Un incidente sul lavoro di notevole gravità si è verificato questa mattina presso la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci a Cesano Boscone. Un operaio di 55 anni è stato gravemente ferito a seguito del crollo di una piattaforma aerea, causato da un problema all’asfalto sottostante. L’uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano per ricevere le cure necessarie.

La dinamica dell’incidente

Intorno alle 8.30, durante i lavori di ristrutturazione, la piattaforma aerea utilizzata dall’operaio è crollata. Secondo le prime ricostruzioni fornite dal sindaco Marco Pozza, il cedimento è avvenuto mentre il braccio della piattaforma stava sollevandosi. Prima di raggiungere la sua massima estensione, l’asfalto ha ceduto in corrispondenza di un tombino, provocando il ribaltamento del mezzo e il ferimento dell’operaio.

Interventi sul posto

Subito dopo l’accaduto, il sindaco Pozza si è recato sul luogo dell’incidente per valutare la situazione e monitorare le condizioni di salute del lavoratore. Le autorità locali, tra cui polizia e carabinieri, sono intervenute tempestivamente per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dell’area. Tecnici dell’ATS sono stati inoltre chiamati per avviare le necessarie verifiche sulla sicurezza del cantiere e sulla documentazione.

Le misure di sicurezza e la responsabilità

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della sicurezza nei cantieri, affermando che “è fondamentale ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le cause del cedimento dell’asfalto. La sicurezza dei lavoratori rappresenta una priorità per la nostra amministrazione.” L’azienda responsabile dei lavori aveva ricevuto l’autorizzazione a procedere, considerando che la scuola era chiusa.

Il monitoraggio delle condizioni del ferito

Le comunicazioni tra la polizia locale e il pronto soccorso dell’ospedale Humanitas sono state attive per fornire aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’operaio ferito. La comunità attende notizie riguardo al suo stato, mentre le indagini continuano per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Sviluppi futuri<\/h2>

Questo tragico evento evidenzia l’importanza di rispettare tutte le norme di sicurezza sul lavoro<\/strong> per prevenire simili incidenti in futuro. Le autorità competenti continueranno a esaminare la situazione e a valutare le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operai. La comunità di Cesano Boscone esprime solidarietà nei confronti del lavoratore coinvolto e auspica una pronta guarigione.<\/p>