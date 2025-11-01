Archiviazione per La Russa jr, nessuna prova di violenza sessuale

Leonardo La Russa jr e Tommaso Gilardoni accusati di violenza sessuale, ma l'indagine è stata archiviata senza prove.

Il caso di Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato, ha preso una nuova piega dopo la decisione della giudice per le indagini preliminari di Milano, Rossana Mongiardo, di archiviare l’indagine per violenza sessuale. L’udienza si è svolta il 30 ottobre e ha visto coinvolti anche il dj Tommaso Gilardoni, amico di La Russa, entrambi accusati di aver compiuto atti illeciti nei confronti di una giovane ventiduenne.

Le circostanze dell’accusa

La vicenda si riferisce a un evento avvenuto in una notte quando i tre si trovavano insieme in un locale esclusivo di Milano. La ragazza ha denunciato di essersi svegliata nel letto di La Russa senza alcun ricordo della notte precedente. Secondo il legale della giovane, la sua incapacità di fornire consenso sarebbe stata confermata da una consulenza medica e da video recuperati dai telefoni dei due indagati.

Le considerazioni della giudice

La giudice Mongiardo ha accolto la richiesta della Procura, guidata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, affermando che non ci sono prove sufficienti per sostenere l’accusa di violenza. Le indagini avrebbero dimostrato che gli indagati non erano a conoscenza della mancanza di consenso da parte della ragazza, nonosta