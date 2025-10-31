Olimpia Milano vs Paris Basketball: Guida Completa alla Partita di Eurolega

Scopri come seguire l'Olimpia Milano in diretta contro il Paris Basketball nella competizione di Eurolega.

L’Olimpia Milano si prepara a tornare in campo per un’importante sfida di Eurolega. Dopo aver subito una sconfitta ravvicinata contro il Barcellona, la squadra milanese è pronta a confrontarsi con il Paris Basketball, una formazione che promette di offrire un match avvincente. La partita si giocherà presso l’Unipol Forum di Assago e avrà inizio alle 20.30, con la diretta disponibile su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Il contesto della partita

Il prossimo incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per l’Olimpia di ritrovare la giusta energia e concentrazione. Gli uomini di Ettore Messina si sono trovati a un passo dal vincere a Barcellona, ma un tiro da tre punti sbagliato da Shavon Shields ha spento i sogni di una vittoria. Ora, l’obiettivo è quello di rimettersi in carreggiata contro un avversario in crescita come il Paris Basketball.

Il Paris Basketball: un avversario temibile

Guidati dal coach Francesco Tabellini, il Paris Basketball ha dimostrato di essere una delle squadre più promettenti di questo avvio di Eurolega. Nonostante la partenza della loro stella, T.J. Shorts, che ha scelto di trasferirsi al Panathinaikos, la squadra ha saputo ricomporsi, inserendo un mix di giocatori esperti e giovani talenti. Tra questi, spiccano nomi come Amath M’Baye, ex giocatore dell’Olimpia, e il giovane Momo Faye, reduce da un’ottima stagione a Reggio Emilia.

Le chiavi per la vittoria dell’Olimpia

Per avere successo contro il Paris, l’Olimpia Milano dovrà concentrarsi su alcuni aspetti cruciali. Come ha affermato Ettore Messina, la transizione difensiva sarà fondamentale per neutralizzare la velocità e l’atletismo degli avversari, che giocano a un ritmo elevato. L’attenzione dovrà essere rivolta anche ai rimbalzi, in particolare a quelli offensivi, in cui il Paris si distingue per l’energia degli atleti in campo.

Strategie offensive e difensive

Un altro elemento chiave sarà la capacità di muovere la palla in attacco. L’Olimpia dovrà trovare il giusto equilibrio tra i tiri da sotto e quelli da fuori, assicurandosi di sfruttare al meglio le proprie opzioni offensive. La fluidità nel gioco e la pazienza nella costruzione delle azioni saranno determinanti per mettere in difficoltà la difesa parigina.

Come seguire la partita

Per chi desidera assistere a questo confronto, la diretta sarà trasmessa a partire dalle 20.30 su Sky Sport Uno. Prima della partita, ci sarà uno studio prepartita condotto da Dalila Setti e Davide Pessina, che offriranno analisi e commenti sui temi caldi del match. Gli appassionati potranno anche seguire la telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna, con interviste curate da Giulia Cicchiné.

La sfida tra l’Olimpia Milano e il Paris Basketball si preannuncia come uno degli incontri più interessanti della giornata di Eurolega. I tifosi sono invitati a sostenere la propria squadra e a seguire ogni momento di questo attesissimo match.