Olimpia Milano trionfa contro Paris Basketball in Eurolega: una vittoria da ricordare!

Olimpia Milano conquista la sua prima vittoria casalinga in Eurolega contro Paris Basketball, dominando il match con strategia e determinazione.

Il palazzetto è in fermento, l’energia dei tifosi si fa sentire e l’Olimpia Milano scende in campo per affrontare il Paris Basketball. Dopo un avvio di stagione non semplice, la squadra di coach Ettore Messina riesce finalmente a conquistare la prima vittoria casalinga nella competizione europea, imponendosi con un netto 86-77.

Questa partita rappresenta un momento cruciale per la formazione meneghina, che aveva bisogno di un risultato positivo per rilanciarsi nel torneo. Sin dalle prime fasi del match, Milano dimostra di avere il controllo, chiudendo il primo quarto in vantaggio di otto punti.

La partita in dettaglio

Il primo quarto è caratterizzato da un’ottima intesa tra i giocatori milanesi, che riescono a mettere in mostra le proprie abilità offensive. Con un parziale di 23-15, l’Olimpia si afferma come la squadra dominante, mantenendo il ritmo anche nei quarti successivi. Durante il secondo periodo, la formazione di Messina riesce ad aumentare il vantaggio, toccando anche le venti lunghezze di distanza dai parigini.

Giocatori chiave e performance

Tra i protagonisti della partita, spiccano le prestazioni di Devin Booker e Armoni Brooks, rispettivamente con 13 e 12 punti realizzati. Anche Shavon Shields contribuisce con 10 punti, mentre Pippo Ricci sfiora una doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi. Questa coesione tra i giocatori è stata fondamentale per mantenere il vantaggio e per respingere il tentativo di rimonta del Paris Basketball nel quarto finale.

Le difficoltà del Paris Basketball

Nonostante il tentativo di rientro, il Paris Basketball ha faticato a trovare il ritmo giusto. Le percentuali al tiro dalla lunga distanza sono state molto basse, con un deludente 7/33 complessivo. Il miglior marcatore della gara, Nadir Hifi, ha messo a segno 24 punti, ma la sua prestazione non è bastata a evitare la sconfitta.

Il coach della squadra francese, Tabellini, ha dovuto fare i conti con una prestazione non all’altezza delle aspettative, soprattutto considerando la qualità della rosa a disposizione. Il Paris ha mostrato segni di vulnerabilità, specialmente nella fase difensiva.

Prossimi impegni per Milano e Virtus Bologna

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare il prossimo impegno in Eurolega, che sarà contro l’Anadolu Efes il 7 novembre, in diretta su Sky Sport. L’obiettivo è continuare a raccogliere punti e costruire un buon morale per il resto della stagione.

Nel frattempo, la Virtus Bologna non vive un momento facile, avendo subito la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella contro lo Zalgiris a Kaunas. Anche la partita contro il Bayern Monaco ha visto i campioni d’Italia soccombere, evidenziando delle difficoltà nella gestione del gioco nei momenti decisivi, con un crollo nel quarto periodo.

L’Olimpia Milano ha dimostrato di avere la capacità di reagire dopo un avvio complicato, mentre la Virtus Bologna dovrà riflettere sulle proprie performance per ritrovare la giusta rotta in Eurolega.