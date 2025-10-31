Marina Berlusconi esalta la riforma della giustizia come un trionfo del padre

Marina Berlusconi manifesta il suo entusiasmo per la riforma della giustizia, definendola un trionfo atteso da tempo e un passo fondamentale verso un sistema giuridico più equo e moderno.

Il recente via libera della riforma della giustizia in Senato ha suscitato reazioni significative, in particolare da parte di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e figlia dell’ex premier Silvio Berlusconi. In un momento di grande importanza politica, Marina ha voluto sottolineare come questa riforma rappresenti non solo un passo avanti per la giustizia italiana, ma anche un tributo alla memoria di suo padre.

Una vittoria tardiva ma significativa

Marina Berlusconi ha affermato che “ci sono vittorie che giungono con un certo ritardo, e questa potrebbe sembrare una di quelle, ma rimangono comunque decisive”. Questa dichiarazione evidenzia il riconoscimento da parte della presidente di Fininvest dell’impatto emotivo e politico della riforma, che secondo lei è una diretta conseguenza della determinazione del padre. “Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi”, ha aggiunto.

Il coraggio come motore della riforma

Marina ha messo in evidenza come il coraggio, la forza e la determinazione di Silvio, insieme alle sue sofferenze, siano stati elementi fondamentali per il raggiungimento di questo risultato. “Oggi segniamo un passo importante per la democrazia e per la verità nel nostro Paese”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di una giustizia che serva il cittadino e non lo perseguiti.

Le polemiche recenti

Negli ultimi giorni, Marina Berlusconi si era trovata coinvolta in una controversia con il presidente dell’Associazione Nazionale dei Magistrati, Cesare Parodi. Le tensioni sono emerse a seguito di una decisione della Corte di Cassazione che ha rigettato un ricorso sul caso di Marcello Dell’Utri. In una lettera inviata al giornale, Marina ha denunciato “trent’anni di vita avvelenati e devastati dalle calunnie e dalle false accuse” riguardanti presunti legami tra suo padre e la mafia.

Le risposte alle accuse

Le affermazioni di Marina non sono passate inosservate e Parodi ha replicato con una battuta secca, affermando che “chi fa tali affermazioni ha ricevuto risposte in termini di giustizia”. Ha poi aggiunto che un sistema civile non dovrebbe conoscere vicende giudiziarie che durano così a lungo. Questo scambio di opinioni ha acceso un dibattito su come percepire la giustizia in Italia e sulla sua efficacia nel trattare casi complessi.

Il supporto di Forza Italia

Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha elogiato la riforma, definendola una realizzazione del sogno di Silvio Berlusconi per una giustizia equa. Ha dichiarato che l’approvazione della riforma è una giornata storica e ha esortato i cittadini a partecipare al referendum, sottolineando che questa non sarà una scelta politica contro il governo, ma un’opportunità per i cittadini di esprimere la loro opinione sulla giustizia.

Il futuro della giustizia in Italia

Tajani ha proseguito affermando che finalmente si è concluso un percorso legislativo che porterà a una giustizia al servizio del cittadino. Ha enfatizzato come la nuova riforma sottolinei il ruolo del giudice, facendo in modo che accusa e difesa abbiano pari doveri. La riforma della giustizia non è solo una questione di leggi, ma rappresenta un cambiamento culturale che può influenzare profondamente la società italiana.