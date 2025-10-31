Investimenti a Magenta: 400mila Euro per il Rinnovamento del Liceo Quasimodo

Il Comune di Magenta destina 400.000 euro per il Liceo Quasimodo e incrementa i fondi per i servizi sociali.

Nel contesto di sviluppo e miglioramento dei servizi pubblici, la Giunta comunale di Magenta ha approvato una significativa variazione di bilancio per il triennio 2025-2027. Questo provvedimento destina risorse necessarie per il settore sociale e include fondi per le scuole, in particolare per il rinomato liceo Quasimodo.

Le nuove risorse economiche

L’assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria, Stefania Bonfiglio, ha spiegato che il bilancio ha subito un incremento grazie a un aumento delle entrate Irpef. Questo rappresenta un segnale positivo che indica una possibile ripresa economica nel territorio.

Entrate Irpef e loro impatto

Nonostante la mancanza di dati certi sulle cause di questo aumento, l’amministrazione comunale ha registrato un surplus di circa mezzo milione di euro rispetto agli anni precedenti. Tale risultato potrebbe derivare da un incremento dei contratti di lavoro o da salari più elevati. Questo dato è interpretato come un segnale di vitalità economica e crescita.

Allocazione dei fondi e priorità sociali

In modo prudente, è stata decisa l’allocazione di 215mila euro delle entrate aggiuntive per coprire le spese correnti, con particolare attenzione alle necessità quotidiane della comunità. Una parte di questi fondi, pari a 70mila euro, sarà dedicata specificamente ai servizi per i minori, garantendo supporto alle famiglie e ai giovani in difficoltà.

Rafforzamento dei servizi sociali

La manovra economica consente all’ente di affrontare le esigenze emergenti della popolazione con maggiore serenità, garantendo una risposta adeguata ai bisogni. L’assessore Bonfiglio ha evidenziato l’importanza di un ente locale solido, capace di rispondere con responsabilità alle richieste del territorio.

Investimenti nella scuola

Uno degli aspetti salienti di questa variazione di bilancio è l’assegnazione di un contributo ministeriale di 400mila euro, specificamente destinato ai lavori di manutenzione straordinaria del liceo Quasimodo. Questo intervento è il risultato di un lavoro congiunto del sindaco Del Gobbo e del vicesindaco Tenti, i quali hanno dimostrato grande impegno per ottenere risorse fondamentali per le istituzioni scolastiche.

Impatto sulla comunità scolastica

I fondi stanziati consentiranno di realizzare lavori fondamentali per la sicurezza e il miglioramento delle strutture scolastiche. Questo intervento contribuirà a creare un ambiente di apprendimento più adeguato. Il Comune si impegna a proseguire su questa strada, mirando a garantire un’istruzione di qualità per i giovani cittadini.

Progetti futuri e iniziative natalizie

Oltre ai fondi destinati al liceo, l’amministrazione ha previsto 26mila euro per finanziare iniziative legate al periodo natalizio, evidenziando così l’attenzione verso la comunità e le sue tradizioni. Inoltre, l’assessore ha comunicato che è già in fase di preparazione una nuova variazione di bilancio, prevista per il mese di novembre, con un focus particolare sulle esigenze sociali.

La Giunta di Magenta dimostra attenzione e reattività di fronte alle sfide attuali. Sono in corso pianificazioni di investimenti strategici, finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a garantire servizi essenziali per tutti.