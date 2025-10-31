Incendio Devastante nell’Impianto di Corsico: Ultimi Aggiornamenti e Misure di Sicurezza

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato l'azienda Sinextra a Corsico, attivando immediatamente allerta e misure di sicurezza per tutelare la popolazione locale.

La serata del 30 ottobre ha visto un evento drammatico a Corsico, con un incendio che ha devastato l’impianto di Sinextra, situato in via Archimede. Le fiamme sono divampate attorno alle 22:00, generando preoccupazione tra i residenti del quartiere Burgo, costretti a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Le prime segnalazioni indicano che il rogo potrebbe essere stato causato da una scintilla proveniente da una pressa presente nell’azienda, che si occupa del riciclo di rifiuti plastici. Tuttavia, le cause precise sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze competenti.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Le operazioni di spegnimento hanno mobilitato circa trenta vigili del fuoco, supportati da una decina di mezzi specializzati, che hanno lavorato incessantemente fino all’alba per domare le fiamme. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i lavoratori o i residenti, ma la situazione ha richiesto un’attenta gestione delle emergenze.

Misure di sicurezza per i cittadini

Di fronte a questo evento, il sindaco di Corsico, Stefano Martino Ventura, ha esortato i cittadini a rimanere in casa e a chiudere tutte le finestre per evitare l’intrusione del fumo tossico nell’aria. Le autorità hanno diramato avvisi precisi, sottolineando l’importanza della prudenza in questo momento critico.

Controlli sulla qualità dell’aria

Per garantire la sicurezza della popolazione, sono stati attivati anche i controlli della ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), che hanno analizzato la qualità dell’aria nella zona. I risultati preliminari hanno confermato che non ci sono stati livelli di pericolo immediato, e dunque non sono state necessarie ulteriori misure restrittive per i cittadini.

Il sindaco ha rassicurato la comunità attraverso i social, dichiarando che le scuole rimarranno aperte e che le attività quotidiane possono riprendere senza preoccupazioni. Tuttavia, ha ribadito l’importanza di rimanere vigili e di seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Analisi delle cause dell’incendio

La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento, ma le ipotesi preliminari indicano un possibile malfunzionamento della pressa. Le indagini sono in corso, e la ditta Sinextra sta collaborando con le forze dell’ordine per chiarire la situazione. La sicurezza nei luoghi di lavoro e le misure preventive sono ora al centro dell’attenzione.

L’incendio alla Sinextra rappresenta un evento critico per la comunità di Corsico, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e alle misure di sicurezza adottate, la situazione è sotto controllo. La popolazione è invitata a rimanere informata e a seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.