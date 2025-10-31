Archiviazione dell’inchiesta su Leonardo La Russa per presunta violenza sessuale: ecco cosa è successo

La giustizia italiana ha archiviato l'inchiesta per violenza sessuale nei confronti di Leonardo La Russa; tuttavia, il caso continua a generare dibattito e controversie.

Il caso di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato italiano, ha recentemente attirato l’attenzione mediatica a seguito dell’archiviazione dell’indagine per violenza sessuale. La giudice per le indagini preliminari, Rossana Mongiardo, ha deciso di chiudere il procedimento, sollevando interrogativi sulla gestione della vicenda e sul rispetto della dignità della persona coinvolta.

Il contesto dell’indagine

La vicenda risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio, quando una ventiduenne ha denunciato presunti abusi sessuali avvenuti dopo una serata trascorsa in un noto club milanese. Secondo quanto riportato, la giovane avrebbe consumato alcol e sostanze stupefacenti, perdendo la memoria sull’accaduto fino al risveglio accanto a La Russa. La denuncia ha dato il via a un’inchiesta che ha coinvolto anche il dj Tommaso Gilardoni, amico di La Russa.

La decisione del gip

Il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, ritenendo che non ci fossero elementi sufficienti per sostenere un’accusa di violenza sessuale. Le conversazioni scambiate tra i due indagati sono state considerate insufficienti per avviare un processo. Questa decisione segna una fase importante nel caso, poiché evidenzia la necessità di prove più concrete per procedere con l’accusa.