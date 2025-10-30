Magenta: Petizione di Camilla Natalini per Ritardare il Suono delle Campane

Camilla Natalini, cittadina di Magenta, richiede il rinvio del suono delle campane della Basilica di San Martino per elevare la qualità della vita nella comunità.

La cittadina di Magenta è al centro di una controversia che ha acceso il dibattito tra i residenti. Camilla Natalini, una delle abitanti, ha lanciato una petizione su Change.org con l’obiettivo di modificare l’orario di suono delle campane della Basilica di San Martino. Questa iniziativa è scaturita dall’esasperazione di molti cittadini, disturbati dai rintocchi che iniziano ogni giorno alle 6 del mattino.

La petizione di Camilla Natalini

La raccolta firme, intitolata “Modificare l’orario delle campane a Magenta”, ha già ottenuto 137 adesioni. Natalini sostiene che spostare l’orario di inizio delle campane dalle 6 alle 8 nei giorni festivi e dalle 6 alle 9 nei feriali potrebbe portare a un significativo miglioramento del benessere dei residenti. Secondo la promotrice, il suono delle campane interrompe il sonno e il momento di tranquillità di molte persone, compresa lei stessa.

Le ragioni della richiesta

Nel suo appello, Natalini specifica: “Ogni mattina, il suono delle campane segna la fine del mio riposo. Non sono l’unica ad affrontare questo problema; molti dei miei vicini vivono una situazione simile e vedono la loro serenità mattutina compromessa”. La richiesta è quindi motivata dalla necessità di preservare una qualità di vita che, secondo la cittadina, è essenziale per il benessere della comunità.

Tradizione vs. benessere dei cittadini

È evidente che la questione ha sollevato reazioni contrastanti all’interno della comunità. Da una parte ci sono coloro che apprezzano il valore simbolico e tradizionale delle campane, considerate un elemento culturale di Magenta. Dall’altra, ci sono cittadini che riconoscono i disagi che il suono può arrecare, in particolare nelle prime ore del mattino.

Le reazioni della comunità

Le risposte alla petizione sono state varie. Alcuni hanno suggerito a Natalini di “cambiare casa” o di andare a vivere in luoghi più isolati, mentre altri hanno mostrato comprensione per le sue lamentele, riconoscendo che abitare vicino a un campanile può comportare delle difficoltà, specialmente per chi ha bisogno di un sonno riposante.

Il quadro normativo

Un ulteriore aspetto complicato è rappresentato dal regolamento di polizia urbana del Comune di Magenta. L’articolo riguardante il suono delle campane stabilisce che è vietato farle suonare dalle 21:00 alle 6:00 durante l’ora solare e dalle 21:00 alle 5:00 negli altri periodi dell’anno, eccetto le mattine di festa. Questo implica che le campane possono suonare in orari che, per alcuni residenti, risultano inaccettabili.

Questo regolamento, sebbene definisca chiaramente alcune limitazioni, non sembra essere sufficiente a garantire la tranquillità pubblica richiesta da molti cittadini. La questione rimane aperta e continuerà a suscitare un acceso dibattito tra le diverse anime della comunità di Magenta.