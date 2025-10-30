Atalanta U23 sconfigge Alcione e conquista il passaggio in Coppa Italia

L'Atalanta U23 compie un'incredibile rimonta contro l'Alcione Milano, proseguendo il suo cammino in Coppa Italia nonostante l'espulsione di Sassi.

Il match di Coppa Italia di Serie C tra l’Atalanta U23 e l’Alcione Milano si è rivelato un incontro ricco di emozioni e colpi di scena. I nerazzurri, sebbene siano partiti in svantaggio e in inferiorità numerica, sono riusciti a ribaltare il punteggio, conquistando così la qualificazione agli ottavi di finale.

La partita, disputata mercoledì 29 ottobre allo Stadio Comunale di Caravaggio, ha visto i ragazzi di Salvatore Bocchetti affrontare una sfida che si è dimostrata subito intensa. La prima frazione di gioco ha visto l’Alcione prendere il comando, ma il cuore e la determinazione dell’Atalanta hanno avuto la meglio nel secondo tempo.

Il primo tempo: un avvio complicato

Nei primi minuti di gioco, l’Alcione ha subito messo in difficoltà i padroni di casa. Solo al 3′ il portiere nerazzurro Sassi ha compiuto un intervento decisivo su un tentativo di Samele, dimostrando prontezza e riflessi. L’Atalanta ha faticato a trovare il ritmo giusto, mentre Lonardo ha tentato due volte di impensierire il portiere avversario Cecchini, senza però riuscire a concretizzare.

Il vantaggio dell’Alcione è arrivato al 36′ con un gran tiro di Lopes, che ha sorpreso Sassi. Questo gol ha acceso la determinazione dell’Atalanta, che non si è lasciata scoraggiare e ha continuato a cercare il pareggio.

La rimonta: carattere e determinazione

Il secondo tempo ha visto un’Atalanta U23 decisamente più agguerrita. Al 75′, però, la situazione si è complicata: Sassi è stato espulso per un fallo di gioco, lasciando la squadra in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, i nerazzurri hanno trovato la forza di reagire e al 68′ Lonardo ha pareggiato con un tiro preciso nell’angolino, dando nuova vita alla partita.

Un finale da brividi

Con il punteggio sull’1-1, l’Atalanta ha continuato a spingere e, al 88′, è arrivato il colpo decisivo: su un calcio d’angolo battuto da Riccio, Cissè ha svettato sopra tutti e ha segnato di testa, regalando la vittoria ai nerazzurri. Questo gol ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti, che hanno festeggiato la determinazione e lo spirito di squadra dimostrati dai ragazzi.

Le dichiarazioni post-partita

Al termine della partita, l’allenatore Salvatore Bocchetti si è detto estremamente soddisfatto della prestazione della sua squadra. “I ragazzi hanno mostrato uno spirito incredibile. Era fondamentale per loro avere l’occasione di dimostrare il proprio valore. Anche in dieci, hanno continuato a combattere fino alla fine, ed è questo il segnale di una squadra unita e coesa,” ha dichiarato Bocchetti, evidenziando l’importanza di ogni singolo giocatore nel contesto del gruppo.

Questa vittoria non solo consente all’Atalanta U23 di avanzare nel torneo, ma rappresenta anche un segno di crescita e maturità per una squadra giovane che ha dimostrato di poter affrontare le sfide più difficili con determinazione e coraggio.