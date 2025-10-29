Arrestato a Mantova un uomo per minacce di morte all’ex compagna

Una storia toccante che mette in luce la violenza domestica e sottolinea l'importanza di cercare supporto e assistenza.

Un episodio inquietante ha avuto luogo a Mantova, dove una donna di 40 anni ha trovato il coraggio di rivolgersi alla polizia dopo aver subito ripetute violenze dal suo ex compagno. Questo atto di denuncia è stato innescato da una telefonata minacciosa dell’uomo, che l’ha costretta a cercare immediata protezione.

Il coraggio di denunciare

La donna, visibilmente scossa, si è presentata presso la questura locale. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno accolto la richiesta d’aiuto, ascoltando attentamente la sua testimonianza. Nonostante la paura, la vittima ha deciso di formalizzare la denuncia, rivelando un quadro allarmante di maltrattamenti e violenze subite durante la loro convivenza.

Una relazione segnata dalla violenza

Nel corso della loro relazione, l’ex compagno ha mostrato un comportamento violento, caratterizzato da episodi di violenza fisica e psicologica. La donna ha raccontato di essere stata insultata, aggredita e, in alcune occasioni, minacciata con un coltello. Questi comportamenti erano aggravati da un uso eccessivo di sostanze stupefacenti e da una forte dipendenza dal gioco d’azzardo.

Nonostante gli sforzi della donna per migliorare la situazione, che includevano tentativi di far intraprendere all’uomo un percorso di supporto psicologico, la violenza non ha fatto che aumentare. La vittima aveva anche acconsentito a trasferirsi in un’altra città nella speranza di ricominciare, ma gli episodi di maltrattamento non si sono fermati.

Il culmine della violenza

La situazione è degenerata ulteriormente il 24 ottobre, giorno in cui l’ex compagno ha contattato la donna con insistenza da un numero sconosciuto. Accecato dalla gelosia, temeva che lei potesse avere un’altra relazione. La vittima, in preda alla paura, ha risposto a una delle chiamate e ha chiesto a una collega di registrare la conversazione, durante la quale ha ricevuto esplicite minacce di morte.

Intervento delle forze dell’ordine

La registrazione delle minacce ha spinto gli agenti a intervenire rapidamente. Dopo aver raccolto le evidenze necessarie, si sono recati presso l’abitazione della coppia per procedere con l’arresto dell’uomo. L’indagato è stato successivamente condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Il Giudice ha convalidato l’arresto e, su richiesta della Procura della Repubblica di Mantova, ha emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati. La donna, per garantire la propria sicurezza, è stata collocata in una struttura protetta.

Un messaggio di speranza

Questo caso tragico evidenzia l’importanza di denunciare gli abusi e di cercare aiuto in situazioni di violenza domestica. La forza della donna nel rivolgersi alle autorità è un esempio cruciale per chi si trova in situazioni simili. Il supporto delle forze dell’ordine e delle istituzioni è fondamentale per garantire la sicurezza delle vittime e per combattere la violenza di genere.