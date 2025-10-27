Tre femministe sotto inchiesta per stalking e diffamazione a Monza: ecco cosa è successo

Tre attiviste femministe sotto indagine per stalking e diffamazione: un caso controverso che mette in discussione la giustizia sociale e il diritto alla privacy.

Un caso controverso è emerso a Monza, dove tre attiviste femministe, Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e la giornalista Benedetta Sabene, sono sotto inchiesta per presunti atti di stalking e diffamazione. L’indagine, condotta dal pubblico ministero Alessio Rinaldi, ha dato origine a tensioni e dibattiti sull’equilibrio tra la lotta contro la violenza di genere e il rispetto della dignità delle persone coinvolte.

Le accuse e il contesto

Secondo quanto riportato, la vicenda è iniziata circa 23 mesi fa e si è intensificata dopo la fine di una relazione tra un giovane e una delle attiviste. La situazione si sarebbe ulteriormente complicata quando il ragazzo ha intrapreso una nuova relazione con un’altra attivista del gruppo. Questo ha dato origine a una serie di iniziative sui social media, considerate dagli inquirenti come atti persecutori nei confronti della presunta vittima.

La gogna digitale

Le indagini hanno rivelato che le tre donne avrebbero utilizzato i social per diffondere messaggi accusatori e post offensivi, creando così una vera e propria gogna digitale. Questo comportamento, secondo la Procura, ha avuto conseguenze gravi sulla vita del ragazzo, spingendolo addirittura a tentare un gesto estremo, come emerso dalle testimonianze durante la fase istruttoria.

Reazioni e testimonianze

In risposta alle accuse, Vagnoli e Fonte hanno raccontato di aver subito perquisizioni domiciliari e il sequestro di dispositivi elettronici. Queste operazioni sono state rese pubbliche, generando un ampio dibattito sui social media e in ambito giornalistico. Un’altra figura chiave nel caso è la social media strategist Serena Mazzini, nota online come Serena Doe, che ha presentato una denuncia per comportamenti ritenuti offensivi da parte delle attiviste.

Il diritto di difesa

Le tre indagate hanno respinto le accuse, affermando di aver operato nel rispetto della legge e a favore delle vittime di violenza maschile. Con la chiusura delle indagini, ora hanno la possibilità di presentare memorie difensive o di richiedere di essere interrogate. La decisione del pubblico ministero sul rinvio a giudizio è attesa con interesse.

Le implicazioni legali e morali

Questo caso solleva importanti interrogativi circa i confini della denuncia pubblica e il rischio di comportamenti persecutori e diffamatori. La normativa sullo stalking e sulla diffamazione si applica anche alle condotte online, e i tribunali stanno adeguando le loro linee interpretative al contesto digitale. Elementi come la ripetizione dei comportamenti e l’impatto sulla vita della presunta vittima saranno cruciali nella valutazione della situazione.

Inoltre, la questione si fa complessa quando si considera l’importanza della giustizia sociale e della mobilitazione collettiva sui social media. Se da un lato questi strumenti possono essere utilizzati per denunciare comportamenti lesivi, dall’altro, quando l’esposizione pubblica supera i limiti del rispetto della persona, si rischia di provocare danni reali e irreparabili.

La chiusura delle indagini non equivale a una condanna, ma rappresenta un passo importante nel processo legale. Qualunque sia l’esito finale, questa situazione invita a riflessioni più profonde riguardo agli strumenti e ai limiti della denuncia online, sottolineando la necessità di bilanciare la tutela delle vittime con i diritti fondamentali di chi viene accusato.