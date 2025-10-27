Milano: Aumento della Violenza Giovanile con Accoltellamenti e Risse

La movida milanese diventa un incubo: risse e accoltellamenti minacciano la sicurezza dei giovani.

La notte tra sabato e domenica ha visto Milano al centro di una serie di episodi violenti che hanno lasciato sei giovani feriti, di cui tre in modo grave. L’episodio più preoccupante è avvenuto all’Arco della Pace, un luogo simbolo della vita notturna milanese, dove un diciottenne è stato accoltellato in modo brutale.

Il giovane, di nazionalità italiana, ha subito due coltellate, una sotto l’orecchio e l’altra all’addome. Trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ha dovuto affrontare un intervento chirurgico d’emergenza. Le sue condizioni sono rimaste critiche, suscitando preoccupazione tra i familiari e i residenti della zona.

Il grave attacco all’Arco della Pace

L’attacco è avvenuto intorno alle 2.15 in via Camoens, vicino alla Triennale. Secondo le prime indagini condotte dalla Polizia, il diciottenne e un suo amico di 17 anni, entrambi italiani, si trovavano in compagnia di altri amici quando sono stati accerchiati da un gruppo di circa dieci giovani, identificati come nordafricani.

Il racconto della notte

Il gruppo ha iniziato a lanciare insulti, che hanno rapidamente degenerato in violenza. Gli aggressori hanno colpito il diciottenne con un coltello e il suo amico con una bottiglia di vetro, infliggendogli un colpo alla testa. Entrambi sono riusciti a scappare nel Parco Sempione, dove sono stati soccorsi dal 118. Un’osservatrice, una ragazza che ha assistito alla scena, ha allertato le autorità, permettendo un intervento tempestivo.

Le indagini sono ora nelle mani della Squadra Mobile, diretta da Alfonso Iadevaia, che sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Al momento, si esclude l’ipotesi di una rapina o di motivi legati allo spaccio di sostanze, poiché non sono stati rubati beni di valore alle vittime.

Altri episodi di violenza durante la notte

Quello all’Arco della Pace non è stato un caso isolato. Poche ore prima, nel quartiere Bicocca, i carabinieri sono intervenuti in via Padre Gerardo Beccaro dove due giovani colombiani, rispettivamente di 19 e 20 anni, sono stati coinvolti in una rissa. Il più grande è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo, ma non è in pericolo di vita.

Un’altra aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte in piazza Costantino, sul Naviglio Martesana, dove un algerino di 28 anni e un belga di 34 sono stati feriti con un’arma da taglio durante una rapina. Entrambi sono stati portati in ospedale con ferite che non mettono in pericolo la vita.

Un problema crescente per Milano

La consigliera comunale Mariangela Padalino ha evidenziato come queste situazioni di violenza stiano diventando una vera e propria emergenza sociale. I residenti segnalano da tempo un aumento del degrado e dell’insicurezza nelle zone della movida, accusando le cosiddette ‘baby gang’ di essere responsabili di episodi sempre più frequenti di violenza.

Le autorità locali sono chiamate a prendere misure urgenti per affrontare questo fenomeno, che sta compromettendo la sicurezza dei cittadini e la tranquillità della vita notturna. La polizia e le forze dell’ordine sono al lavoro per garantire una maggiore sicurezza e prevenire futuri incidenti.