Arresto di un 67enne per abusi sessuali su minori a Milano: i dettagli dell’operazione

Un uomo di 67 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di violenza sessuale ai danni di due giovani fratelli. L'episodio ha suscitato grande attenzione mediatica, evidenziando la necessità di una maggiore sicurezza e protezione per i minori nella città. Le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita per garantire giustizia e prevenire futuri crimini di questo tipo.

Il recente arresto di un uomo di 67 anni a Milano ha suscitato un’onda di indignazione e preoccupazione tra i residenti del quartiere Barona. L’indagato, noto come un vicino affabile, ha abusato della fiducia di due giovani fratelli, di 11 e 12 anni, portando alla luce un caso inquietante di violenza sessuale.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, sono iniziate dopo che la madre dei ragazzi ha presentato una denuncia. La donna aveva notato un cambiamento nel comportamento dei figli, che iniziavano a utilizzare un linguaggio inappropriato, ricco di riferimenti sessuali, che sembrava derivare dalla presenza del vicino.

La dinamica degli abusi

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, l’uomo avrebbe iniziato a guadagnarsi la fiducia dei due fratelli attraverso gesti apparentemente innocui: offrendo dolci e regali, e creando un ambiente che assomigliava a una ludoteca