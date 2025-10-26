Auto di lusso da 12 milioni rubati in Germania ritrovata a Milano: Tutti i Dettagli

Una supercar del valore di 12 milioni di euro, rubata in Germania, è stata recuperata a Milano grazie all'intervento dei Carabinieri.

Una sorprendente operazione ha avuto luogo a Milano il 24 ottobre, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno scoperto e sequestrato un’auto di lusso dal valore stratosferico di 12 milioni di euro. Questa fuoriserie, prodotta in un limitato numero di esemplari, era stata oggetto di un’appropriazione indebita avvenuta in Germania. La denuncia per il furto era stata formalizzata appena il giorno prima, il 23 ottobre.

La segnalazione e il ritrovamento

La segnalazione che ha portato al ritrovamento dell’auto è giunta da un trentatreenne afghano, rappresentante di una società con sede a Norimberga. Quest’ultimo ha individuato la supercar all’interno di una concessionaria situata in via dei Missaglia, a Milano. Grazie alla verifica del numero di telaio, la società tedesca è riuscita a risalire alla posizione del veicolo, scoprendo così che si trovava in Italia.

Dettagli sul furto

Dai successivi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine è emerso che l’auto era stata noleggiata attraverso un contratto di leasing a lungo termine. Tuttavia, il locatario aveva smesso di effettuare i pagamenti delle rate da circa sei mesi. Questo ha portato alla vendita irregolare del veicolo a una società milanese, che lo aveva esposto nella concessionaria dove è stato infine ritrovato.

Le indagini e le responsabilità legali

Il sequestro dell’auto è avvenuto in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria di Milano, che ora si occupa di indagare ulteriormente per chiarire l’intera catena di passaggi che hanno condotto alla presenza di questo prezioso veicolo in Italia. Le autorità stanno cercando di identificare i responsabili coinvolti in questo traffico illecito, che ha visto una supercar di così alto valore al centro di un’attività fraudolenta.

Il valore inestimabile della fuoriserie

Questa particolare auto, una Pagani Zonda Tricolore, è una delle sole tre esemplari mai realizzati, rendendola non solo un oggetto di lusso ma anche un pezzo da collezione ambito. La sua rarità e il suo valore la pongono in una posizione privilegiata nel mercato delle supercar, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati di automobili di alta gamma.

Il sequestro di questa fuoriserie rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine nella lotta contro il crimine automobilistico e le frodi legate ai veicoli di lusso. La collaborazione internazionale tra la Germania e l’Italia ha dimostrato come le reti di sicurezza siano sempre più attive e capaci di affrontare situazioni complesse.