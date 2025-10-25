Incidente sul Lavoro a Garbagnate Milanese: Giovane Ferito in Gravi Condizioni

Un grave incidente lavorativo si è verificato a Garbagnate Milanese, coinvolgendo un giovane di 36 anni.

Il 24, un episodio drammatico ha colpito un distributore di carburante e gas situato in via Kennedy a Garbagnate Milanese. Poco dopo le 11, un giovane di 36 anni è caduto mentre eseguiva alcune operazioni di routine. La sua caduta ha immediatamente sollevato preoccupazione tra i colleghi, attivando una risposta rapida da parte dei servizi di emergenza.

I dettagli dell’incidente

Secondo le informazioni disponibili, il lavoratore stava svolgendo mansioni necessarie per il funzionamento del distributore quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio mentre si trovava in cima a una scala. La caduta, da un’altezza di circa sei metri, ha portato a gravi conseguenze. I colleghi, allarmati dalla situazione, hanno contattato il 118 per richiedere soccorsi.

Intervento dei soccorsi

In pochi minuti, i soccorsi sono giunti sul posto. Un’ambulanza con un’unità medica è intervenuta rapidamente, seguita dall’elicottero di soccorso dell’Areu per garantire le cure necessarie al ferito. Le condizioni del giovane erano critiche, tanto da richiedere un trasferimento immediato al pronto soccorso di Legnano, dove è stato accolto in codice giallo.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incidente. È fondamentale stabilire se ci siano stati problemi con la scala utilizzata o se si sia trattato di un semplice scivolone. La sicurezza sul lavoro è un tema di primaria importanza e ogni incidente deve essere analizzato per prevenire futuri eventi simili.

Il luogo dell’incidente, un distributore strategico lungo una strada trafficata, ha visto una mobilitazione significativa di forze dell’ordine e di personale medico, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Situazioni simili devono essere affrontate con la massima serietà.