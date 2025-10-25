Debora Massari: Nuovo Assessore al Turismo in Lombardia, Sostituisce Barbara Mazzali

Scopri la nomina di Debora Massari come nuovo Assessore al Turismo della Lombardia e il suo forte legame con la tradizione culinaria regionale.

La Regione Lombardia ha recentemente vissuto un cambiamento significativo nella sua giunta con le dimissioni dell’assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali. In seguito a questa decisione, il presidente Attilio Fontana ha annunciato la nomina di Debora Massari, un nome noto per il suo legame con l’illustre pasticciere Iginio Massari.

Il nuovo assessore: chi è Debora Massari

Debora Massari, classe 1975, è sposata e madre di due figli. Cresciuta nel mondo della pasticceria grazie al padre, ha contribuito a far crescere il brand Massari in tutta Italia. La sua esperienza nel settore della ristorazione è arricchita dall’apertura recente del ristorante Cardinale a Milano, situato nella zona del Tribunale, dove la cucina di alta qualità incontra l’eleganza.

Un percorso personale e professionale

Debora non è solo un’imprenditrice di successo; è anche una sportiva appassionata. Ha praticato danza classica per ben 16 anni e, attualmente, gioca regolarmente a tennis. Questo equilibrio tra lavoro e sport le ha permesso di mantenere una vita dinamica e attiva, qualità che sicuramente porterà nel suo nuovo ruolo pubblico.

Le dichiarazioni del presidente Fontana

Il presidente Fontana, nel dare il benvenuto a Massari, ha espresso la sua soddisfazione per la nuova nomina, sottolineando l’importanza del suo incarico. “Auguro a Debora buon lavoro per un’esperienza tanto impegnativa quanto stimolante”, ha dichiarato Fontana, evidenziando le sfide che l’assessore si troverà ad affrontare nel promuovere il turismo e il marketing del territorio lombardo.

Le sfide future

La Lombardia, una delle regioni più dinamiche d’Italia, ha bisogno di strategie innovative per attrarre turisti e valorizzare il patrimonio culturale. Debora Massari avrà il compito di sviluppare piani e iniziative che possano mettere in luce le bellezze della regione, dalle montagne alle città d’arte, fino ai sapori unici della tradizione culinaria lombarda.

Il suo background familiare la pone in una posizione privilegiata per comprendere le dinamiche del settore, e la sua rete di contatti potrebbe rivelarsi utile nell’attuare progetti ambiziosi. Inoltre, la conoscenza del mondo della ristorazione e del marketing la rende un’assessora adatta a dare nuova vita e visibilità al turismo lombardo.