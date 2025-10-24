Un 24enne cileno arrestato a Milano per stalking e aggressioni: i dettagli dell’episodio

Un giovane cileno è stato arrestato a Milano con l'accusa di stalking e violenze nei confronti della sua ex compagna, incluso l'uso di un drone per sorvegliare le sue attività.

Un episodio inquietante ha scosso Milano nelle ultime settimane, culminando con l’arresto di un giovane cileno di 24 anni per atti persecutori e violenze fisiche nei confronti della sua ex compagna. La situazione, che si è protratta per mesi, ha visto la vittima subire una serie di minacce, aggressioni e vessazioni.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Milano, sono partite da una denuncia presentata dalla donna lo scorso febbraio. In questo frangente, la vittima ha raccontato delle violenze fisiche e verbali che aveva subito, culminate in un trauma cranico causato da un’aggressione.

Il quadro delle violenze

Stando a quanto emerso dalle indagini, il giovane non ha mai accettato la fine della loro relazione. Dopo la denuncia, la donna ha continuato a ricevere minacce via social network e in forma diretta. L’uomo ha addirittura iniziato a utilizzare un drone per monitorare la vittima, registrando immagini all’interno della sua abitazione.

Aggressioni e intimidazioni

Un episodio particolarmente grave è avvenuto lo scorso febbraio, quando il 24enne, insieme ad alcuni complici, ha accerchiato l’auto della donna mentre si trovava in compagnia di due amici. In quell’occasione, ha danneggiato il veicolo utilizzando una mazza da baseball e una bombola di elio. La vittima ha subito un colpo alla nuca, riportando una prognosi di 12 giorni, mentre un’amica è stata colpita con la bombola, subendo un trauma cranico non commotivo con prognosi di 18 giorni.

Nonostante l’avviso di conclusione delle indagini ricevuto a luglio, il giovane ha continuato a perseguitare la donna, mostrando un comportamento sempre più ossessivo. Questo ha portato le autorità a intensificare le indagini per garantire la sicurezza della vittima.

L’arresto e le conseguenze legali

Il 17 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a rintracciare il giovane e a procedere al suo arresto. Attualmente, il 24enne si trova nel carcere di San Vittore, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le accuse a suo carico includono maltrattamenti, lesioni e atti persecutori, reati gravi che evidenziano la serietà della situazione.

Questo caso solleva interrogativi importanti riguardo alla tutela delle vittime di violenza e stalking. Le forze dell’ordine hanno dimostrato un impegno significativo nel seguire e risolvere situazioni di questo tipo, ma è fondamentale che le vittime si sentano supportate e sicure nel denunciare qualsiasi forma di violenza.

Il ruolo della comunità

È essenziale che la comunità prenda coscienza di fenomeni come lo stalking e le violenze legate a relazioni interpersonali. La sensibilizzazione e l’educazione sono strumenti chiave per prevenire tali situazioni. Le istituzioni e le associazioni devono lavorare insieme per creare un ambiente in cui le vittime possano trovare supporto e giustizia.

Il caso del giovane cileno arrestato a Milano rappresenta un monito per tutti. È fondamentale continuare a combattere contro la violenza e garantire che chi ne è vittima possa sempre trovare la forza di chiedere aiuto e ricevere protezione.