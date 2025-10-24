Novegro Vinile Expo: Esplora il Mondo dei Vinili e degli Artisti Italiani!

Un weekend imperdibile dedicato al vinile ti aspetta al Novegro Vinile Expo! Scopri espositori di qualità, artisti talentuosi e tante novità nel mondo della musica in vinile. Non perdere l'occasione di immergerti in un'esperienza unica all'insegna della passione per il vinile.

Il fine settimana del 25 e 26 ottobre si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di vinili e CD. Presso il Parco Esposizioni Novegro, si svolgerà il Novegro Vinile Expo, manifestazione che promette di attrarre collezionisti e curiosi. Quest’anno, la fiera si trasferirà nel Padiglione C, un’area più spaziosa che permetterà di ospitare un numero maggiore di espositori e eventi.

Un’esperienza musicale unica

Nella sua terza edizione, il Novegro Vinile Expo si conferma come la più grande fiera dedicata al vinile in Italia. Con oltre 130 espositori provenienti sia dall’Italia che dall’estero, i visitatori possono scoprire una vasta gamma di dischi, dai più rari ai più celebri. Questa manifestazione si propone come un vero e proprio punto d’incontro per gli amanti della musica.

Un viaggio tra generi musicali

Il panorama musicale rappresentato al Novegro Vinile Expo è estremamente variegato. Gli espositori offriranno dischi che spaziano dal pop al rock, dal jazz al funky, senza trascurare generi come metal, classica, folk e punk. Ogni collezionista potrà trovare il proprio tesoro tra 33 e 45 giri, prime stampe e edizioni speciali di artisti iconici.

Incontri con artisti e approfondimenti

Oltre alla ricca esposizione, il Novegro Vinile Expo offrirà anche l’opportunità di incontrare artisti di fama e partecipare a eventi dedicati. Domenica, il noto Alberto Camerini, celebre per le sue hit come “Rock ‘n Roll Robot”, sarà presente per un firmacopie e un incontro con i fan, a partire dalle ore 15:00.

Presentazioni di libri e nuove uscite

Si segnala un forte interesse per la letteratura musicale. Lallo, frontman dei Dik Dik, presenterà il suo libro “Lallo, la voce dei Dik Dik” domenica 26 ottobre alle 14:00. Contestualmente, il chitarrista Pietruccio Montalbetti presenterà “Storia di Due Amici e dei Dik Dik” alle 13:00. Entrambi gli eventi offriranno ai fan l’occasione di approfondire la storia di questa storica band.

Un saluto ai pionieri del metal

La fiera avrà un significato particolare per i fan del metal. I Necrodeath, una delle band più influenti del genere in Italia, parteciperanno all’evento prima del loro ritiro. Sabato 25 ottobre, i membri della band incontreranno i fan per celebrare i quarant’anni di carriera e firmeranno le copie del loro ultimo album “Arimortis”.

Collaborazioni e nuove scoperte musicali

Massimo Bubola, noto cantautore veronese, parteciperà al firmacopie del suo vinile numerato “Ballate di terra e acqua”, in programma sabato 25 ottobre. Sarà presente anche Ryan Facchinetti, del progetto cult Italo Disco Stylóo, con il suo nuovo maxi singolo “Sweat”, accompagnato dal duo Italoconnection. Questi eventi offrono un’opportunità unica per scoprire nuove sonorità e approfondire la passione per la musica.

Per gli appassionati, il Novegro Vinile Expo si presenta come un’occasione imperdibile. L’ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 18 anni non compiuti e costa 5 euro per i visitatori fino a 30 anni. L’ingresso intero è fissato a 8 euro, rendendo questo weekend dedicato alla musica un evento da non perdere.