Incendio a Milano: 5 feriti e 2 persone ancora disperse

Un violento incendio ha colpito un palazzo residenziale a Milano, causando feriti e due persone disperse.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Un incendio è divampato in un palazzo residenziale situato in Via Roma a Milano intorno alle 14:00 di oggi. Cinque persone sono state ricoverate in ospedale e altre due risultano disperse.

Sul posto, i vigili del fuoco sono stati mobilitati immediatamente. Le operazioni di soccorso sono in corso e i residenti dell’edificio sono stati evacuati. Il sindaco di Milano ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma i testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte boato prima che le fiamme si propagassero. Le autorità locali stanno indagando per comprendere se ci siano responsabilità.

Il palazzo, che ospita circa 30 famiglie, è stato avvolto da fumi tossici. La Protezione Civile è sul posto per assistere i residenti sfollati. Sono stati attivati dei punti di raccolta nelle vicinanze.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00: Le squadre di soccorso hanno iniziato a ispezionare l’area per cercare le persone disperse. La situazione è sotto controllo, ma l’emergenza è ancora in corso.