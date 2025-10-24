Barbara Mazzali Abbandona l’Assessorato al Turismo: Debora Massari È la Nuova Nominata

Barbara Mazzali ha concluso il suo incarico, mentre Debora Massari è stata ufficialmente nominata nuova Assessore al Turismo della Lombardia.

AGGIORNAMENTO ORE [tempo]: Un cambiamento significativo ha interessato la Giunta Regionale della Lombardia. L’assessore al turismo, Barbara Mazzali, ha presentato le dimissioni, segnando una nuova fase per il settore in vista delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La decisione, comunicata ufficialmente, è stata accolta con comprensione e gratitudine dal presidente Attilio Fontana.

Le motivazioni di Barbara Mazzali

Barbara Mazzali ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto durante il suo mandato, affermando di lasciare un assessorato forte e ricco di opportunità. La sua lettera di dimissioni è stata consegnata al presidente Fontana, con il quale ha collaborato intensamente per valorizzare le bellezze e le peculiarità della Lombardia. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con me questo viaggio”, ha dichiarato Mazzali, evidenziando il suo impegno per la Regione.

Il ritorno al mondo venatorio

Mazzali ha espresso il desiderio di tornare a occuparsi del settore venatorio, una passione che ha sempre contraddistinto il suo percorso. Questo aspetto ha attirato l’attenzione pubblica, tanto che molti la conoscono come “lady carabina”, un soprannome che mette in evidenza la sua affinità con questo ambito. Le sue dimissioni sono quindi interpretate come un passo verso il recupero della propria identità professionale e personale.

Debora Massari: la nuova assessore al turismo

In seguito alle dimissioni di Mazzali, Debora Massari è stata nominata nuova assessore al turismo. Massari, figlia del noto pasticcere Iginio Massari, porta con sé una visione fresca e competente. Questa scelta strategica da parte di Fratelli d’Italia mira a rilanciare il turismo lombardo in un momento cruciale. La sua nomina ha suscitato interesse, poiché si prevede che possa apportare nuove idee e iniziative a favore del settore.

Le sfide in vista delle Olimpiadi

La Lombardia si prepara ad affrontare importanti sfide legate all’organizzazione delle Olimpiadi invernali. La nomina di Massari avviene in un periodo in cui il turismo è al centro dell’attenzione. La sua esperienza sarà cruciale per promuovere l’immagine della regione a livello nazionale e internazionale. Il presidente Fontana ha temporaneamente assunto le deleghe di Mazzali, assicurando continuità nelle azioni intraprese.

Le dimissioni di Mazzali hanno suscitato polemiche. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, ha sollevato interrogativi sulla gestione interna della Giunta e sulla necessità di trasparenza riguardo ai cambiamenti in atto. “Fontana deve venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo”, ha dichiarato Majorino, evidenziando l’importanza di mantenere al centro gli interessi delle comunità lombarde.

Il passaggio di testimone tra Barbara Mazzali e Debora Massari rappresenta un momento di transizione significativo per il settore del turismo in Lombardia. Con l’approccio proattivo di Massari e il supporto del presidente Fontana, si attende un rilancio del turismo lombardo in vista delle sfide future.