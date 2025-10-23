Rho: Finanziamenti per Potenziare il Servizio Ospedaliero Locale

Investimenti significativi per l'ospedale di Rho: 10 milioni di euro destinati al potenziamento delle infrastrutture sanitarie.

Il 23, la Lega di Rho ha accolto con grande entusiasmo l’annuncio di un finanziamento di 10 milioni di euro destinato al potenziamento dell’ospedale di Rho. Questo investimento significativo rientra nel Programma Regionale Straordinario di Investimenti in Sanità promosso dalla Regione Lombardia, reso possibile grazie all’Assestamento di Bilancio 2025.

Dettagli degli investimenti

I fondi assegnati saranno impiegati per due interventi fondamentali volti a migliorare le strutture sanitarie locali. In particolare, 6.500.000 euro saranno destinati all’ampliamento e alla riqualificazione del Pronto Soccorso, un’azione essenziale per garantire maggiore efficienza e capacità di accoglienza nelle situazioni di emergenza.

Ristrutturazione del pronto soccorso

Il pronto soccorso rappresenta un’area critica all’interno di ogni ospedale, poiché si occupa di pazienti in condizioni di urgenza. L’intervento previsto mira a migliorare l’accessibilità e a rispettare i requisiti di accreditamento, assicurando così standard elevati per i pazienti che necessitano di assistenza immediata.

Investimenti nel reparto di ostetricia e ginecologia

Una parte significativa del finanziamento, pari a 3.500.000 euro, sarà destinata alla ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto di ostetricia e ginecologia. Questo reparto è fondamentale per la salute delle donne e dei neonati, e l’obiettivo principale è garantire alti standard strutturali e di sicurezza.

Importanza del reparto di ostetricia e ginecologia

Investire in questo settore implica un miglioramento non solo delle strutture fisiche, ma anche della qualità dei servizi offerti alle donne in gravidanza e alle neomamme. La sicurezza e il benessere dei pazienti rivestono una priorità fondamentale, e i contributi economici destinati a questo ambito saranno determinanti per il raggiungimento di tali obiettivi.

Impatto sul territorio e futuro della sanità a Rho

La Lega di Rho ha espresso soddisfazione per i significativi investimenti a beneficio della comunità. Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo e segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, insieme a Christian Colombo, consigliere comunale di Rho, hanno sottolineato l’importanza di un attento monitoraggio nell’uso di queste risorse. “Continueremo a vigilare affinché i fondi vengano utilizzati in modo efficace e nei tempi stabiliti”, hanno affermato, evidenziando l’impegno per un servizio sanitario sempre più efficiente per i cittadini di Rho.

Il finanziamento di 10 milioni di euro rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento dell’ospedale di Rho e, più in generale, per la sanità nella provincia di Milano. Questo intervento è parte di un piano più ampio, che prevede un stanziamento totale di 94,9 milioni di euro per interventi edilizi e tecnologici in tutta la regione. Tali misure contribuiranno a un futuro più sano e sicuro per i cittadini lombardi.