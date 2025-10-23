Novegro Vinile Expo: La Fiera Imperdibile del Vinile e della Musica

Un weekend imperdibile per gli appassionati di musica e collezionisti di vinile.

Il 25 e 26 ottobre il Parco Esposizioni Novegro ospiterà una manifestazione dedicata a tutti gli appassionati di vinili e CD. In questa terza edizione, l’evento si trasferisce nel Padiglione C, offrendo uno spazio espositivo ampliato e ricco di novità.

Il Novegro Vinile Expo è riconosciuto come la fiera più importante in Italia dedicata a questo formato musicale, rappresentando un punto di incontro per collezionisti e curiosi desiderosi di scoprire e acquistare dischi rari e da collezione. Sarà possibile trovare una vasta gamma di 33 e 45 giri, prime stampe e edizioni speciali, insieme a produzioni indipendenti e titoli di artisti iconici.

I fatti

L’evento vanta la partecipazione di 130 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero, pronti a offrire una selezione musicale per tutti i gusti. Non mancheranno generi come pop, rock, jazz, funk, metal, e persino elettronica e folk. Ogni stand rappresenterà un’opportunità per esplorare la musica sotto diverse sfaccettature, soddisfacendo le esigenze di ogni tipo di appassionato.

Incontri e firmacopie con artisti

Il Novegro Vinile Expo non è solo una fiera di dischi, ma anche un luogo di incontri e condivisione. Domenica 26 ottobre, il celebre Alberto Camerini, noto per i suoi brani iconici come “Rock ‘n Roll Robot”, sarà presente per un firmacopie e un meet & greet con i fan. L’appuntamento è fissato per le 15:00 presso il suo stand.

Un altro grande ospite sarà la storica band Le Orme, che parteciperà con un firmacopie del loro nuovo album dal vivo “Le Orme Plays Venice”. I fan potranno incontrarli a partire dalle 12:00, sempre nel Padiglione C.

Presentazioni e dibattiti sulla musica

In aggiunta ai firmacopie, il weekend offrirà anche l’opportunità di ascoltare storie e aneddoti del mondo musicale. Lallo, frontman dei Dik Dik, presenterà il suo libro “Lallo, la voce dei Dik Dik” domenica 26 ottobre alle 14:00. La sua opera, scritta a quattro mani con Claudio Sassi, offre uno sguardo intimo sulla carriera della band.

Ospiti speciali e nuove pubblicazioni

Non solo Lallo, ma anche Pietruccio Montalbetti, chitarrista dei Dik Dik, sarà presente per presentare il suo libro “Storia di Due Amici e dei Dik Dik”. Questo incontro avrà luogo alle 13:00 di domenica presso l’agorà del Padiglione C, dove i fan potranno interagire e porre domande.

La band Necrodeath, pioniera del metal estremo in Italia, celebrerà i suoi quarant’anni di carriera con un incontro speciale sabato 25 ottobre. Durante questo evento, i fan avranno l’opportunità di acquistare il loro ultimo album “Arimortis” e ricordare i momenti salienti della loro lunga carriera.

Informazioni pratiche per i visitatori

Per chi desidera partecipare a questa celebrazione della musica, l’ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 18 anni non compiuti, mentre i giovani fino a 30 anni potranno accedere con un biglietto ridotto di 5 euro. Il costo intero è di 8 euro per tutti gli altri visitatori. Si tratta di un’occasione da non perdere per immergersi in un weekend all’insegna della musica, della scoperta e della condivisione.

Il Novegro Vinile Expo è un evento imperdibile per chi ama la musica da ascoltare, collezionare e condividere con altri appassionati. Si prevede un fine settimana ricco di emozioni e scoperte musicali.