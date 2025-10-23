“Nate Sestina: Il Nuovo Capitano dell’Olimpia Milano tra Tradizione e Ambizione”

Nate Sestina, ala forte di grande talento originaria di Valencia, è pronto a intraprendere un nuovo entusiasmante capitolo con l'Olimpia Milano, contribuendo con la sua esperienza e abilità sul campo per raggiungere obiettivi ambiziosi nella lega.

La Pallacanestro Olimpia Milano ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Nate Sestina, un’ala forte di 2.06 metri, originaria di St. Marys, Pennsylvania. Questo giovane talento si unisce al club dopo una stagione di successo con il Valencia Basket.

Sestina ha manifestato la sua soddisfazione riguardo a questa nuova avventura, definendo l’Olimpia Milano un club con una storia ricca di successi. Ha dichiarato: “È un onore indossare questa maglia. Il mio obiettivo è stabilire un forte legame con i miei compagni, gli allenatori e i tifosi. Lavorerò duramente ogni giorno per contribuire a nuove vittorie e per continuare la tradizione di trofei che caratterizza il club”.

La carriera di Nate Sestina

Nato e cresciuto in Pennsylvania, Sestina ha iniziato la sua carriera sportiva alla Cameron County High School, dove si è distinto come uno dei migliori giocatori della North Tier Conference nel 2015. Dopo il diploma, ha proseguito gli studi e la carriera cestistica alla Bucknell University, competendo nella Patriot League.

Il percorso universitario

Durante la stagione 2018/19 a Bucknell, Sestina ha registrato una media di 15.8 punti e 8.5 rimbalzi a partita, attirando l’attenzione di esperti e scout. Successivamente, ha deciso di trasferirsi a Kentucky per il suo ultimo anno di eleggibilità, dove ha concluso la stagione con 5.8 punti e 3.8 rimbalzi per incontro.

Esperienza professionale e successi

Dopo il college, Nate Sestina ha iniziato la sua carriera professionistica nella G-League con i Long Island Nets, per poi approdare all’Hapoel Holon in Israele. Ha proseguito la sua avventura in Turchia, giocando per squadre come Merkezefendi e Ankara. Nella stagione 2023/24, ha debuttato in EuroLeague con il Fenerbahce, contribuendo alla conquista del campionato turco.

Il trionfo con Valencia

Nel 2024, Sestina ha firmato un contratto con il Valencia Basket, con il quale ha vinto la Supercoppa spagnola nella stagione successiva. La sua esperienza internazionale e le sue prestazioni di alto livello lo hanno reso un giocatore ambito nel panorama europeo.

Con l’arrivo di Nate Sestina, l’Olimpia Milano si prepara a sfruttare le sue capacità e la sua dedizione per continuare a scrivere la storia di un club che ha sempre puntato in alto. La passione e l’impegno di Sestina rappresentano un elemento chiave per il futuro del team, facendo sognare i tifosi di nuovi trionfi e successi.