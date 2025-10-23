Maxi operazione contro il pedopornografia in Italia

Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di due uomini per detenzione di materiale pedopornografico in Italia.

Una vasta operazione svolta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano ha messo in luce un grave fenomeno di sfruttamento minorile attraverso la detenzione di materiale pedopornografico. L’inchiesta, nota con il nome di ‘Berus’, si è estesa a diverse città italiane, portando a sette perquisizioni e all’arresto di due individui di 46 e 77 anni.

I due uomini, residenti rispettivamente a Torino e Salerno, sono stati arrestati in flagranza di reato, accusati di possedere contenuti illeciti realizzati attraverso lo sfruttamento di minori. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il sfruttamento sessuale dei minori online, un tema di crescente preoccupazione per le autorità.

Dettagli dell’operazione ‘Berus’

L’operazione ‘Berus’ è il risultato di un’attività investigativa approfondita condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Sondrio, che aveva già portato, in gennaio, all’arresto di un ex docente di scuola superiore accusato di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Le indagini hanno rivelato un sistema complesso di scambio e possesso di contenuti illeciti, che ha