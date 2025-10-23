Importante operazione della polizia contro la pedopornografia in diverse città italiane

Un'importante operazione di polizia ha portato alla cattura di due uomini per detenzione di materiale pedopornografico in diverse città italiane.

La lotta contro la pedopornografia online ha visto un significativo passo in avanti grazie all’operazione condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano. Questa maxi operazione ha avuto inizio il 23 e ha coinvolto diverse città italiane, portando a sette perquisizioni e all’arresto di due uomini di 46 e 77 anni.

Dettagli dell’operazione Berus

Denominata operazione Berus, l’iniziativa è il risultato di indagini precedenti condotte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Sondrio, che già a gennaio aveva arrestato un ex insegnante per reati simili. I sospettati, residenti a Torino e Salerno, sono stati colti in flagrante mentre detenevano materiale pedopornografico, realizzato attraverso lo sfruttamento di minori.

Le perquisizioni e i sequestri

La Procura della Repubblica di Milano ha autorizzato un totale di sette perquisizioni in diverse città, tra cui Firenze, Genova, Napoli, Prato e Terni. Durante queste operazioni, effettuate in collaborazione con le forze di polizia locali delle regioni Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana e Umbria, è stato possibile sequestrare numerosi dispositivi elettronici, tra cui computer e smartphone.

Il materiale illecito trovato

All’interno dei dispositivi sequestrati, le forze dell’ordine hanno scoperto video e fotografie di carattere illecito che ritraevano minori, alcuni dei quali in tenerissima età. Inoltre, sono emerse tracce di navigazioni online che suggerivano una continua ricerca di contenuti pedopornografici, indicativa di un comportamento reiterato e pericoloso.

Importanza della prevenzione e del monitoraggio

Questo notevole risultato investigativo è il frutto di tecniche investigative avanzate e di un costante monitoraggio da parte di operatori specializzati nella prevenzione e nel contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori su internet. La cooperazione tra diverse forze dell’ordine è stata cruciale per il successo dell’operazione, evidenziando l’importanza di unire le forze nella lotta contro tali crimini.

In conclusione, l’operazione Berus rappresenta un forte messaggio contro la pedopornografia e lo sfruttamento minorile, dimostrando che le autorità sono pronte a combattere questi reati con tutte le risorse disponibili. La società deve rimanere vigile e supportare tali iniziative per garantire la sicurezza dei più vulnerabili.