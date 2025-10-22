Rho Baseball Under 15: Successi e Nuove Promesse in Campo

Rho Baseball Under 15: Un Eccellente Esempio di Talento e Passione in una Stagione Straordinaria.

La stagione sportiva si è rivelata un viaggio entusiasmante per i ragazzi dell’U15 del Rho Baseball, i quali hanno affrontato ogni sfida con una determinazione invidiabile. Nonostante la giovane età, hanno dimostrato di possedere la grinta e la maturità tipiche dei campioni, lasciando un segno indelebile in ogni competizione.

Un percorso impressionante

La stagione dell’U15 è stata quasi impeccabile, culminando in risultati che hanno sorpreso anche i più scettici. I giovani atleti hanno dominato il panorama sportivo lombardo, chiudendo con un bilancio straordinario: 18 vittorie su 20 partite, con le sole due sconfitte registrate durante le trasferte nel tabellone nazionale. Questo ruolino di marcia ha portato la squadra a un incredibile punteggio di .900.

Trionfi regionali e nazionali

Grazie a queste performance, i ragazzi si sono posizionati al primo posto sia nel campionato nazionale – fase regionale che nella Coppa Lombardia, a una sola vittoria dalla Final Four nazionale. Il percorso ha incoraggiato il lavoro di squadra e la fiducia reciproca, elementi chiave per il successo.

La Final Four della Coppa Lombardia

Il punto culminante della stagione è arrivato con la Final Four della Coppa Lombardia, disputata sul campo del Marco Pistocchi. In questa occasione, i giovani talenti di Rho hanno confermato la loro superiorità, conquistando il titolo con prestazioni da incorniciare:

Rho Baseball vs Old Rags Lodi: 18-4

vs Old Rags Lodi: Senago vs Milano ’46: 10-2

Finale:Rho Baseball vs Senago:12-5

In particolare, da sottolineare è stata la giocata di Mike71, che ha realizzato un fuoricampo da 105 metri nel primo turno di battuta contro Lodi, avviando così la cavalcata vincente del Rho Baseball. Ogni membro della squadra ha contribuito con giocate di altissimo livello, regalando momenti di grande sportività e tenacia.

Prospettive future

Mentre si chiude un capitolo, i ragazzi dell’U15 si preparano ad affrontare nuove sfide. Un commiato speciale va ai “grandoni” del 2010, che hanno disputato la loro ultima partita in questa categoria. La prossima stagione li vedrà impegnati nella categoria U18, dove continueranno a coltivare il loro talento e a mettere in mostra le competenze sviluppate.

Il successo ottenuto dal Rho Baseball va oltre le sole vittorie. Esso rappresenta il riconoscimento di un lavoro ben fatto, di un impegno costante e della passione per il baseball. Il futuro del club si preannuncia luminoso, grazie a una squadra di giovani promesse che hanno dimostrato di meritare ogni trionfo.

Il prossimo appuntamento è fissato per questa sera presso il Marco Pistocchi di via Trecate a Rho. In questa occasione, la squadra U18 affronterà i Rookies in una partita cruciale per accedere alla Final Four della Coppa Lombardia, prevista per domenica a Lodi.