Olimpia Milano Trionfa per la Seconda Volta nel Titolo Nazionale Under 15

Olimpia Milano conquista il secondo titolo consecutivo nel campionato Under 15!

Il campionato italiano di basket under 15 ha visto l’Olimpia Milano emergere come campione, ottenendo un successo straordinario nella finale contro College Basketball Borgomanero. Questa vittoria non è solo un trionfo sul campo, ma rappresenta anche il risultato di un lavoro di squadra e di un impegno costante da parte di tutti i membri della società.

La finale, disputata ad Agropoli, ha visto l’Olimpia Milano prevalere con un punteggio di 97-82, conquistando così il secondo titolo di fila in questa categoria. Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, ha espresso le sue congratulazioni a tutte le squadre partecipanti, sottolineando l’importanza della settimana di competizioni.

Analisi della finale

La partita è iniziata con un avvio equilibrato, con College Basketball Borgomanero che ha chiuso il primo quarto in vantaggio per 24-22. Tuttavia, l’Olimpia Milano ha saputo reagire, aumentando l’intensità e trovando ritmo nel secondo quarto, chiuso con un parziale di 22-20, che ha permesso ai milanesi di andare negli spogliatoi a soli due punti di distanza.

Il terzo quarto decisivo

Il terzo periodo è stato determinante per il risultato finale. Milano ha cambiato marcia, chiudendo il quarto con un punteggio di 31-25, grazie a una difesa più aggressiva e transizioni rapide. La prestazione di Mattia Sguazzin è stata eccezionale, con un bottino di 30 punti e 16 rimbalzi. Compaore ha contribuito con 22 punti e 17 rimbalzi, mostrando l’efficacia del lavoro di squadra.

Dall’altra parte, Lewis Okadoh ha messo in mostra le sue abilità, segnando 26 punti e catturando 13 rimbalzi, ma non è bastato a fermare l’avanzata dei milanesi. La partita si è conclusa con Milano che ha allungato nel quarto finale, chiudendo il match con un parziale di 22-13.

La vittoria di Milano è stata un chiaro segnale dell’efficacia del lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla direzione nel coltivare i giovani talenti. Il coach Stefano Bizzozzero ha commentato il successo, affermando che è un premio condiviso con tutta la squadra e lo staff, sottolineando l’importanza dell’investimento di Armani nel settore giovanile.

Le squadre premiate

Oltre alla finale per il primo posto, si è svolta anche una competizione per il terzo posto, in cui l’Anzio Basket Club ha sconfitto il BBG Gallarate con un punteggio di 61-57. Questa partita ha visto un equilibrato scambio di vantaggi fino all’ultimo quarto, dove Anzio ha trovato la giusta intensità per prevalere.

Nel complesso, l’Olimpia Milano ha dimostrato di essere una delle squadre più forti nel panorama giovanile italiano, consolidando la propria posizione come punto di riferimento per il basket giovanile. Con questa vittoria, il club milanese ha confermato le sue ambizioni e il suo impegno per lo sviluppo dei giovani atleti.

Il miglior quintetto del torneo è stato composto da Sguazzin e Compaore dell’Olimpia Milano, Okadoh di College Basketball Borgomanero, Ilardi di Anzio Basket Club e Maggiorini di BBG Gallarate. Inoltre, il riconoscimento di miglior allenatore è andato a Bizzozzero, un chiaro attestato della qualità del lavoro svolto.