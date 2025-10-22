Nate Sestina si unisce all’Olimpia Milano: una stagione piena di promesse!

Nate Sestina, nuovo acquisto dell'Olimpia Milano, è pronto a mettere in mostra la sua vasta esperienza e il suo straordinario talento per contribuire al successo del club.

La Pallacanestro Olimpia Milano ha ufficializzato un’importante operazione di mercato, annunciando l’acquisto di Nate Sestina, un’ala forte alta 2.06 metri, proveniente dal Valencia Basket. Questo trasferimento rappresenta un passo significativo per la squadra guidata dal coach Ettore Messina, in vista delle nuove sfide in Eurolega. Il debutto di Sestina è previsto per giovedì 23 ottobre, quando l’Olimpia affronterà proprio la sua ex squadra, Valencia, in una partita che si preannuncia avvincente e sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport.

Il nuovo innesto in casa Olimpia

Le prime dichiarazioni di Sestina sulla sua nuova avventura evidenziano un forte entusiasmo. Il giocatore ha dichiarato: “Sono davvero felice di entrare a far parte di un club così prestigioso e con una storia di successi”. Ha inoltre aggiunto: “Indossare questa maglia è un onore e voglio costruire un ottimo rapporto non solo con i miei compagni e gli allenatori, ma anche con i tifosi”. Sestina ha espresso la sua ambizione di migliorare costantemente e contribuire a portare il club verso nuove vittorie, continuando la tradizione di successi che caratterizza l’Olimpia.

Le aspettative per la stagione

Sestina arriva a Milano in un momento cruciale della sua carriera. Dopo un periodo difficile a causa di un infortunio, ha deciso di tornare a competere in Europa, con l’obiettivo di ritrovare il suo miglior livello di gioco. La sua esperienza in Eurolega con il Valencia gli ha fornito un bagaglio di esperienze preziose, che potrebbero rivelarsi fondamentali per l’Olimpia nella stagione attuale.

La situazione di Vlatko Cancar

La notizia dell’arrivo di Sestina si colloca in un periodo critico per l’Olimpia, che deve gestire anche la partenza di un altro giocatore, Vlatko Cancar. Il giovane talento sloveno, dopo aver firmato un contratto con la squadra, ha dovuto affrontare un lungo percorso di recupero a causa di un grave infortunio al ginocchio. Nonostante le aspettative iniziali, Cancar ha deciso di rescindere il contratto di comune accordo con il club, avendo collezionato solo due brevi apparizioni in Eurolega.

Le parole di Cancar e del club

In un comunicato ufficiale, l’Olimpia Milano ha espresso gratitudine verso Vlatko Cancar per la sua dedizione e professionalità durante il breve periodo trascorso insieme. “Siamo dispiaciuti di vederlo andare via, ma comprendiamo la sua situazione e gli auguriamo il meglio per il suo recupero e il futuro”, hanno dichiarato i dirigenti del club. Cancar si concentrerà ora sul suo recupero, sperando di tornare a calcare i parquet europei al più presto.

Il futuro dell’Olimpia Milano

Con l’arrivo di Nate Sestina e l’uscita di Vlatko Cancar, l’Olimpia Milano si prepara a una stagione di sfide e opportunità. La squadra, sotto la guida esperta di Ettore Messina, mira a consolidare la propria posizione in Eurolega e a continuare a lottare per i titoli nazionali. Sestina, con la sua determinazione e il suo talento, rappresenta un tassello importante per il raggiungimento di questi obiettivi.

Il pubblico milanese attende con grande interesse di vedere Sestina all’opera, con l’aspettativa che possa contribuire a scrivere nuove pagine di storia per un club che ha sempre ambito a traguardi elevati. La stagione è ancora nelle fasi iniziali e le opportunità sono molteplici, ma la fiducia è alta e l’entusiasmo è palpabile.