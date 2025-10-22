Federica Picchi e la mozione di censura: un segnale d’allerta per il centrodestra

Un voto segreto solleva interrogativi sulla fiducia in Federica Picchi all'interno della maggioranza lombarda.

Recentemente, la sottosegretaria allo Sport e ai Giovani della Regione Lombardia, Federica Picchi, si è trovata al centro di una tempesta politica. Un voto segreto ha rivelato una divisione all’interno della maggioranza, evidenziando che non tutti i membri del centrodestra la sostengono più. Questo episodio è emerso dopo la diffusione di un video controverso sui vaccini, che ha sollevato un acceso dibattito.

La mozione di censura presentata dal Partito Democratico ha trovato il sostegno di tutta la minoranza, creando una situazione di grande tensione e incertezze per la Picchi. La richiesta di discussione immediata in aula ha visto la partecipazione di 40 consiglieri su 63, un numero che evidenzia come la sottosegretaria sia ormai considerata vulnerabile.

Il contesto della mozione di censura

La mozione è stata innescata da un episodio specifico: un video condiviso da Picchi sui suoi profili social, in cui esprimeva posizioni complottiste riguardanti i vaccini destinati ai neonati e la loro presunta correlazione con l’autismo. Questo ha scatenato un’ondata di critiche, non solo da parte della minoranza, ma anche all’interno della sua stessa coalizione.

Il ruolo dei franchi tiratori

Il risultato del voto ha messo in luce l’esistenza di franchi tiratori all’interno delle fila di Forza Italia, della Lega e persino di Fratelli d’Italia, il partito di appartenenza della Picchi. Questo ha sollevato interrogativi sulla solidità della maggioranza e ha fatto emergere un messaggio chiaro: la fiducia nei suoi confronti è in calo.

Le conseguenze politiche

Il voto non è solo un campanello d’allarme per la Picchi, ma rappresenta un segnale preoccupante per la stabilità dell’intero centrodestra lombardo. La sottosegretaria ha tentato di difendere la propria posizione in Consiglio, ma le sue argomentazioni non sembrano aver convinto tutti.

Autodifesa e reazioni

Nonostante i suoi sforzi, la Picchi è uscita dall’aula più indebolita che mai. Le critiche alla sua gestione autoritaria dello staff e i rapporti tesi con ex collaboratori come Roberta Capotosti hanno ulteriormente minato la sua credibilità. La situazione si complica ulteriormente con la mozione che sarà discussa nuovamente il 4 novembre, il che significa che il dibattito è destinato a continuare.

La crisi di Federica Picchi mette in evidenza le fragilità interne della maggioranza di centrodestra, dimostrando come le divisioni politiche possano avere ripercussioni significative sulla governance e sulla fiducia del pubblico. Con il dibattito ancora aperto e la mozione in arrivo, il futuro della sottosegretaria rimane incerto e carico di sfide.