Ottimizzazione per motori di ricerca: dal tradizionale all’AI search

L'intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo in cui gli utenti cercano informazioni online. Scopri l'impatto sulle aziende e le nuove strategie di ottimizzazione.

Problema/scenario

Il passaggio da un modello di ricerca tradizionale a uno basato su AI ha generato nuove sfide per le aziende. I dati mostrano un trend chiaro: il fenomeno zero-click search ha raggiunto percentuali significative, con il 95% delle ricerche effettuate su Google AI Mode e tra il 78-99% su piattaforme come ChatGPT. Questo ha portato a un crollo del CTR organico, evidenziato da casi concreti come Forbes, che ha registrato un calo del 50% e Daily Mail del 44%.

Analisi tecnica

Il funzionamento dei motori di risposta come ChatGPT e Google AI si basa su modelli di foundation models e RAG (Retrieval-Augmented Generation). Questi sistemi utilizzano tecniche avanzate di grounding e citation patterns per fornire risposte dirette agli utenti, bypassando i risultati tradizionali. Le differenze tra piattaforme si riflettono nel modo in cui selezionano le fonti e gestiscono le citazioni, creando un nuovo source landscape.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore.

del settore. Identificare 25-50 prompt chiave .

. Eseguire test su ChatGPT , Claude , Perplexity e Google AI Mode .

, , e . Impostare Analytics con GA4 utilizzando regex per bot AI.

utilizzando regex per bot AI. Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per essere AI-friendly .

. Pubblicare contenuti freschi.

Mantenere una presenza cross-platform su Wikipedia , Reddit e LinkedIn .

, e . Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

Tracciare metriche come brand visibility , website citation , traffico referral e sentiment.

, , traffico referral e sentiment. Utilizzare strumenti come Profound , Ahrefs Brand Radar e Semrush AI toolkit .

, e . Condurre test manuali in modo sistematico.

Fase 4 – Refinement

Iterare mensilmente sui prompt chiave.

Identificare nuovi competitor emergenti.

Aggiornare contenuti non performanti.

Espandere su temi con maggiore traction.

Checklist operativa immediata

Implementare le FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

in ogni pagina importante. Strutturare H1/H2 in forma di domanda.

Includere un riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo.

Verificare l’accessibilità senza JavaScript.

Controllare robots.txt per non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot .

per non bloccare , , . Aggiornare il profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro.

Richiedere recensioni fresche su G2 e Capterra .

e . Pubblicare articoli suMedium,LinkedIneSubstack.

Prospettive e urgenza

Il tempo per agire è limitato, e le opportunità per i first movers si rivelano significative. Allo stesso tempo, i rischi per coloro che rimandano le scelte strategiche tendono a crescere. L’evoluzione futura del search potrebbe introdurre modelli di business innovativi, come il Pay per Crawl di Cloudflare.