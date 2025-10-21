Fiaccolata per Pamela Genini: Unisciti a Noi nella Lotta Contro la Violenza

Un corteo silenzioso ha sfilato per le strade di Gorla, in un toccante tributo a Pamela Genini, vittima di un tragico omicidio. Questo evento commemorativo ha riunito la comunità locale, sottolineando l'importanza di ricordare e onorare chi ha perso la vita in circostanze così drammatiche.

Un’atmosfera di profonda commozione ha avvolto il quartiere di Gorla, dove oltre duemila persone hanno partecipato a una fiaccolata in memoria di Pamela Genini, una giovane donna di 29 anni brutalmente assassinata il 14 ottobre. Questo raccoglimento collettivo, che ha visto la presenza di madri, amici, vicini e rappresentanti di associazioni, ha avuto il suo culmine in un momento di silenzio e riflessione.

Il corteo è partito dai giardini di via Liscate e ha attraversato le strade del quartiere, guidato da uno striscione che recitava: “Per Pamela, per tutte”. Un gesto simbolico che ha unito le voci di chi lotta contro la violenza di genere e cerca giustizia per tutte le vittime.

Un momento di raccoglimento e testimonianza

La fiaccolata ha raggiunto l’abitazione di Pamela, situata in via Iglesias, dove un lungo applauso ha accolto la madre, Uma Smirnova, che, accompagnata dal compagno, si è fermata per rendere omaggio alla figlia. In quell’istante, il silenzio è stato interrotto solo dalle parole di dolore e di speranza di chi ha conosciuto Pamela e ha voluto condividere la sua storia.

Il ricordo di un’amica

Tra i partecipanti, un’amica molto cara a Pamela ha raccontato gli ultimi momenti prima della tragedia. Un messaggio di auguri ricevuto solo pochi istanti prima dell’omicidio e un sogno che si era trasformato in un incubo: festeggiare insieme il compleanno. Le parole pronunciate da Pamela prima di quella sera, “Sono libera”, risuonano oggi come un monito potente, simboleggiando la sua determinazione di allontanarsi da una relazione che l’aveva portata a vivere nella paura.

Un appello alla comunità

Il corteo si è concluso con una richiesta accorata: “Chi vede, denunci”. Questo appello, lanciato anche dal sindaco Giuseppe Sala, sottolinea l’importanza della responsabilità collettiva nella lotta contro la violenza di genere. Il sindaco ha affermato che ogni denuncia può rappresentare una vita salvata, invitando tutti a essere vigili e attivi nella protezione delle persone vulnerabili.

Un segnale di speranza

La partecipazione massiccia alla fiaccolata non è solo una manifestazione di dolore, ma anche un segnale di speranza e unità. Sostenere le vittime di violenza domestica e sensibilizzare l’opinione pubblica sono passi fondamentali per costruire una società in cui il rispetto e la dignità siano valori condivisi. La storia di Pamela, purtroppo, si unisce a quella di molte altre donne che hanno subito violenze, ma il suo ricordo può servire da catalizzatore per un cambiamento reale e duraturo.

Il corteo di Gorla ha rappresentato un momento cruciale per riflettere sulle problematiche della violenza di genere e sull’importanza di una comunità coesa e solidale. La luce delle fiaccole ha illuminato le strade, ma soprattutto ha acceso in tutti la volontà di combattere affinché tragedie come quella di Pamela non si ripetano mai più.