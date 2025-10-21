Eventi per la Salute degli Anziani ad Abbiategrasso: Scopri le Iniziative Locali

Partecipa attivamente agli incontri dedicati alla salute degli over 60 a Abbiategrasso, promuovendo il benessere e l'inclusione sociale per la terza età.

Con l’arrivo della stagione invernale, prendersi cura della propria salute diventa fondamentale, in particolare per le persone anziane. Abbiategrasso si prepara a ospitare due eventi significativi, concepiti per offrire supporto e informazioni utili a tutti gli over 60. Questi incontri, organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’ASST Ovest Milanese e la Casa di Comunità, si svolgeranno nei prossimi giorni in diverse location della città.

Dettagli degli incontri

Il primo appuntamento si svolgerà il 25 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle 11:30, presso la Scuola Correnti, situata in via Legnano 92. Il secondo incontro si terrà l’8 novembre, sempre dalle 10:00 alle 11:30, presso la Palestra Gramsci in via Vivaldi 10. Questi eventi sono stati progettati per fornire ai partecipanti la possibilità di ricevere consigli pratici, effettuare controlli gratuiti dei parametri vitali e prenotarsi per la campagna vaccinale 2025-26, in collaborazione con i medici di base locali.

Obiettivi e benefici dell’iniziativa

L’Assessore al Sociale, Rosella Petrali, ha evidenziato l’importanza di tali incontri, invitando gli anziani a partecipare attivamente. L’incontro si configura come un’opportunità per promuovere scelte consapevoli e strategie di prevenzione per affrontare l’inverno in salute. Durante le sessioni, saranno trattati temi come l’importanza di piccoli gesti quotidiani per evitare malattie comuni invernali, la corretta alimentazione e l’attività fisica come parte di uno stile di vita sano.

Collaborazione tra enti e comunità

Il progetto in oggetto è frutto di una sinergia tra diverse figure professionali, tra cui infermieri di famiglia, medici di base e rappresentanti della Casa di Comunità. Il dottor Petrali ha evidenziato come questi incontri siano stati programmati nei quartieri più popolati della città, dove si registra un’alta concentrazione di persone vulnerabili. L’obiettivo non è solo informare, ma anche ascoltare le necessità della comunità, indirizzando i residenti verso i servizi sanitari più appropriati.

Un’opportunità da non perdere

“È essenziale che gli anziani non perdano questa occasione”, ha dichiarato l’Assessore, invitando i cittadini a partecipare attivamente. La salute rappresenta un fattore cruciale per il benessere generale, e questi incontri costituiscono un passo significativo verso una maggiore attenzione alla medicina territoriale e alla salute pubblica.

Eventi per la salute degli over 60

Con l’inverno alle porte, la salute rappresenta una priorità fondamentale. Gli eventi in programma ad Abbiategrasso si configurano come una risorsa preziosa per tutti gli over 60. Queste iniziative contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a promuovere la consapevolezza riguardo alle pratiche preventive. La partecipazione a tali eventi è fortemente incoraggiata, per garantire un inverno più sano e sereno.