Legnano conquista una vittoria convincente e si avvicina ai 100 punti!

Legnano conquista la vittoria e si prepara alla prossima sfida.

Il team di Legnano ha dimostrato un’ottima forma, conquistando una netta vittoria contro la Fulgor Omegna. Questo incontro, disputato al PalaCipir di Gravellona Toce, ha visto i Knights esibirsi con una prestazione di alto livello. Con questo successo, la squadra si avvicina progressivamente alla soglia dei 100 punti in classifica.

La partita, che ha visto protagonisti diversi ex giocatori, è iniziata con un ritmo incalzante. Riva ha aperto le danze con una tripla, seguita da Dimeco che ha portato i primi punti per Omegna. Sin dai primi minuti, entrambe le squadre hanno mostrato percentuali elevate al tiro, rendendo il punteggio molto competitivo. I Knights hanno preso il comando grazie a un gioco da 4 punti realizzato da Cizauskas, ma Omegna ha risposto prontamente con Balanzoni, pareggiando a 9-9.

Il primo tempo: un inizio esplosivo

Il match si è rivelato avvincente sia per i giocatori che per il pubblico, con oltre 150 tifosi di Legnano accorsi per sostenere la loro squadra. Dopo un primo vantaggio rossoverde con Balanzoni, Mastroianni ha dato il via a un periodo di grande intensità per Legnano, infilando quattro triple consecutive. Questo ha permesso ai Knights di allontanarsi, chiudendo il primo quarto con un punteggio di 31 a 22.

Un secondo quarto a senso unico

Nel secondo quarto, Omegna ha cercato di rientrare in partita, ma Legnano ha mantenuto il controllo. Con una combinazione di tiri da tre e canestri sotto canestro, i Knights hanno allungato il distacco, arrivando a un vantaggio di 44-26. Omegna ha tentato di reagire con Baldini e Misters, ma Legnano ha risposto con De Capitani, chiudendo il primo tempo sul 52-38.

Il secondo tempo: dominio legnanese

Al rientro dagli spogliatoi, il team di Omegna ha tentato di ridurre il divario, ma Legnano ha continuato a mantenere il vantaggio in doppia cifra. Con un canestro di Stepanovic, i Knights hanno raggiunto un vantaggio massimo di 20 punti, sul punteggio di 69-49. Da quel momento in poi, la squadra di Legnano non ha più guardato indietro, chiudendo il terzo quarto sul punteggio di 71-50.

La conclusione della partita

Nell’ultimo quarto, il coach Piazza ha dato spazio a tutti i giocatori, gestendo i falli di alcuni elementi chiave. Omegna ha provato a limitare i danni, ma i Knights hanno proseguito la loro marcia trionfale, raggiungendo un vantaggio di 31 punti, sul punteggio di 90-59. La partita si è conclusa con un punteggio finale di 94-69, confermando la superiorità di Legnano in questa sfida.

La performance dei Knights è stata caratterizzata da un’ottima intensità difensiva e da un attacco ben distribuito, che ha visto sei giocatori terminare in doppia cifra. Questa prestazione arriva in un momento cruciale, in vista del prossimo incontro in casa contro Fidenza, previsto per sabato alle 20:30. Con questa vittoria, Legnano dimostra di essere una squadra da temere, pronta a lottare per obiettivi ambiziosi nel campionato.