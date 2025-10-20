Emergenza al Pronto Soccorso di Vigevano: Arrestato un Uomo di 35 Anni

Uomo Arrestato per Provocazione di Panico al Pronto Soccorso di Vigevano

Sabato scorso, il pronto soccorso di Vigevano è stato teatro di un evento inquietante che ha suscitato preoccupazione tra il personale e i pazienti. Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver scatenato un episodio di violenza e distruzione.

Arrivato al pronto soccorso accompagnato dal personale del 112 a causa del suo comportamento irrequieto, l’individuo ha rapidamente superato ogni limite, cercando di infrangere un vetro antisfondamento con un bidone trovato nella sala d’attesa.

Il caos in pronto soccorso

Il pomeriggio di sabato 18 ottobre ha visto un’improvvisa escalation di tensione. Secondo quanto riportato da fonti locali, l’uomo, già noto per precedenti episodi problematici, ha causato panico tra i presenti nella sala d’attesa. In un momento di grande confusione, ha tentato di distruggere il vetro della zona triage, fortunatamente progettato per resistere agli impatti.

Intervento del personale medico

In questa situazione di emergenza, un medico presente è stato costretto a prendere misure drastiche per proteggere se stesso e gli altri. Brandendo una sedia come arma improvvisata, ha cercato di difendersi dall’aggressione dell’uomo, mentre il personale del pronto soccorso tentava di mantenere la calma tra i pazienti spaventati.

Arresto e conseguenze legali

Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto in tempi brevi, arrestando il 35enne con accuse di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Questo intervento tempestivo ha evitato il peggio e ha ripristinato la sicurezza all’interno della struttura ospedaliera.

La notizia dell’arresto è stata confermata anche da Piero Marco Pizzi, portavoce del gruppo civico ‘Vigevano Prima di tutto’, che ha condiviso dettagli sull’accaduto attraverso un post sui social media. L’uomo, secondo quanto riportato, si trovava in ospedale con un gesso a un braccio a causa di un precedente incidente avvenuto solo dieci giorni prima, durante una rissa.

Dettagli sull’individuo arrestato

Questo episodio non è isolato; l’individuo era già conosciuto dalle autorità locali per comportamenti problematici. La sua storia di conflitti con la legge solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza negli ospedali e sul supporto da fornire a chi manifesta comportamenti violenti.

Dopo il fermo, l’uomo è stato portato nella camera di sicurezza dei carabinieri e si prepara a comparire davanti al giudice del Tribunale di Pavia per un’udienza direttissima, dove si discuteranno le sue responsabilità in merito all’incidente. È fondamentale ora valutare l’entità dei danni provocati durante il suo attacco e le implicazioni legali che ne deriveranno.