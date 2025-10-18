Un Progetto Erasmus+: Esplorare Identità e Tradizioni Culturali

Un'iniziativa educativa dedicata alla promozione della cittadinanza attiva e alla valorizzazione della scoperta culturale.

Il progetto Storie di luoghi, luoghi di storie rappresenta un’opportunità unica per i giovani di Legnano, Francia e Spagna di immergersi nelle proprie radici culturali. Presentato il 16 ottobre alla scuola secondaria di primo grado Bonvesin de la Riva, questo laboratorio è parte delle celebrazioni degli Erasmus Days, un evento internazionale dedicato alla mobilità degli studenti e alla cooperazione tra istituzioni scolastiche.

Questo programma, recentemente approvato nell’ambito di Erasmus+, si propone di rafforzare l’identità europea attraverso un viaggio condiviso tra studenti di diverse nazioni. Durante l’anno scolastico, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare non solo le proprie storie locali, ma anche quelle dei loro coetanei, creando un mosaico di esperienze e tradizioni.

Un laboratorio di cittadinanza attiva

Il professor Alessandro Corradetti, promotore dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di questo progetto nel favorire un laboratorio di cittadinanza attiva. I ragazzi non si limiteranno a scambiare informazioni culturali, ma saranno coinvolti in un processo di apprendimento reciproco, dove le differenze diventano risorse preziose. Questo approccio mira a costruire un senso di comunità e appartenenza che trascende i confini nazionali.

Identità locali e storia comune

Il progetto non solo permette agli studenti di scoprire le proprie origini, ma pone anche l’accento su come le identità locali siano parte di un racconto europeo più ampio. Ogni alunno avrà l’occasione di approfondire le proprie tradizioni culturali, mentre impara a conoscere quelle degli altri. Questo scambio reciproco di conoscenze e valori porterà a una maggiore consapevolezza del proprio posto nel mondo.

Un viaggio che va oltre il tempo

La celebrazione degli Erasmus Days ha rappresentato non solo un momento di presentazione, ma anche un primo passo verso un percorso che si articolerà nel corso dell’anno. Gli studenti parteciperanno a diverse attività, tra cui workshop, scambi di idee e progetti collaborativi. Ogni fase del progetto è pensata per costruire ponti culturali tra le diverse comunità e promuovere una crescita personale e collettiva.

Collaborazione internazionale

Un aspetto fondamentale di questo progetto è la collaborazione con le scuole partner in Francia e Spagna. I ragazzi lavoreranno insieme, scambiandosi idee e proposte, rendendo ogni incontro un’opportunità per creare legami significativi. La diversità linguistica e culturale sarà celebrata, contribuendo a un’educazione che va oltre l’aula e abbraccia il mondo.

Con l’inizio di questo progetto, gli studenti di Legnano non solo esploreranno le loro radici, ma si uniranno a una rete più ampia di giovani europei, pronti a costruire un futuro condiviso. In un’epoca in cui le divisioni sembrano prevalere, Storie di luoghi, luoghi di storie offre un messaggio di speranza e unità, dimostrando che la vera crescita avviene quando si imparano gli uni dagli altri.