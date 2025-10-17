Riflessioni sull’Anniversario dell’Attacco del 7 Ottobre: Memoria e Significato

Celebrazione e memoria si intrecciano nella commemorazione dell'attacco del 7 ottobre, un momento significativo che invita alla riflessione e all'onore delle vittime.

In una significativa serata di commemorazione, la comunità ebraica di Milano si è riunita davanti alla sinagoga di via Guastalla per ricordare l’attacco del 7 ottobre. La manifestazione, caratterizzata da canti, bandiere e fotografie, ha voluto sottolineare l’importanza della memoria collettiva e celebrare la liberazione degli ostaggi israeliani dopo un lungo periodo di 738 giorni di prigionia. Questo evento non è solo un tributo ai sopravvissuti, ma anche un forte richiamo a combattere l’antisemitismo, un fenomeno purtroppo sempre più evidente in Europa.

Riflessioni e testimonianze

All’interno della sinagoga, la cerimonia ha preso forma attraverso le emozionanti parole di chi ha vissuto in prima persona il dramma. Tra i relatori, Nadav Morag, un sopravvissuto all’attacco, ha condiviso la sua testimonianza. Le sue parole hanno risuonato forti e chiare, mentre il pubblico ascoltava in silenzio, avvolto da un senso di profonda solidarietà. Nadav ha descritto momenti chiave che lo hanno segnato, tra cui l’incontro con Chani, una giovane ferita durante l’attacco, la cui presenza ha rappresentato un simbolo di resistenza e speranza.

Momenti di terrore e caos

“Ricordo ogni attimo di quel giorno,” ha rivelato Nadav, “ma ci sono due ricordi che non possono svanire. Il primo è stato vedere Chani, che mi ha indicato la via di fuga mentre lottava contro il dolore. In quel momento, ho capito che eravamo di fronte a terroristi armati.” Il secondo ricordo, ha continuato, è il caos totale che ha regnato durante l’attacco: “Nessuno sapeva cosa fare, era come se ognuno dovesse pensare solo a salvare se stesso.” Queste parole hanno evocato una profonda empatia, facendo riflettere i presenti sulla fragilità della vita.

Un appello alla comunità e alle istituzioni

Il raduno ha visto la partecipazione attiva di rappresentanti di diverse forze politiche e istituzioni locali, un chiaro segno di vicinanza e supporto alla comunità ebraica. Tuttavia, nel clima di commemorazione si percepiva anche una certa tensione, poiché si discuteva di questioni delicate, come la recente revoca del gemellaggio con Tel Aviv. Alcuni hanno sollevato la preoccupazione che tali scelte possano alimentare ulteriormente divisioni e conflitti, mentre altri hanno invocato un messaggio di pace e unità.

Il messaggio del rabbino capo

In questo contesto di riflessione e confronto, il rabbino capo ha lanciato un monito significativo. Ha sottolineato che il vero pericolo non è solo rappresentato dall’odio esplicito, ma anche da un antisemitismo camuffato, che si cela dietro dichiarazioni di solidarietà parziale. Questa forma di antisemitismo, spesso invisibile, è insidiosa e richiede un’attenzione particolare da parte di tutti. Il suo messaggio ha colpito profondamente i partecipanti, invitandoli a guardare oltre le apparenze e a riconoscere le insidie che si possono nascondere anche nelle buone intenzioni.

La commemorazione del 7 ottobre non è stata solo un momento di memoria, ma anche un forte richiamo all’azione. In un momento in cui l’antisemitismo sta riemergendo, è fondamentale che la comunità si unisca per combatterlo. La celebrazione della liberazione degli ostaggi è un passo importante, ma non deve far dimenticare le sfide ancora da affrontare. La comunità ebraica di Milano ha dimostrato, ancora una volta, la sua resilienza e determinazione nel preservare la memoria e nel lottare per un futuro di pace e giustizia.