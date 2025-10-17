Mobilitazione per il Centro Sociale Leoncavallo: Sostieni la Lotta a Milano!

Il Leoncavallo riemerge e invita a unirsi alla sua storica sede.

Il Centro sociale Leoncavallo di Milano torna a farsi sentire, dopo lo sgombero avvenuto ad agosto, e si prepara per un’importante assemblea pubblica fissata per il 22 ottobre. I membri del centro sociale sono determinati a mantenere la loro storica sede in via Watteau e a esplorare strategie per garantire il futuro degli spazi sociali autogestiti.

Una storia che continua

In una nota diffusa dai militanti, si ribadisce che chi pensava che la questione del Leoncavallo fosse risolta con l’occupazione forzata dello spazio è in errore. Secondo loro, la mancanza di alternative valide per via Watteau rende necessario lottare per la permanenza del centro. “Il Leoncavallo è un luogo vivo e la sua storia non può essere confinata in un archivio”, affermano, sottolineando l’importanza della sede per il movimento e per la comunità.

Riflessioni sulla situazione attuale

Inoltre, i militanti pongono l’accento sulla responsabilità delle istituzioni locali e nazionali, chiedendo perché non siano state in grado di acquisire lo spazio per il Leoncavallo. “Se le autorità non possono garantire un luogo, saremo noi a farlo per la città e il Paese”, affermano con determinazione, suggerendo che il Leoncavallo potrebbe diventare un simbolo di resilienza e creatività sociale.

Strategie per il futuro

In vista dell’assemblea, i membri del centro sociale delineano un approccio flessibile per il futuro. Spiegano che non esiste un’unica via da seguire per difendere gli spazi sociali autogestiti e crearne di nuovi. “Possiamo considerare diverse opzioni: dall’occupazione di spazi privati e pubblici, alla donazione o all’affitto”, dichiarano, evidenziando la necessità di adattarsi alle circostanze specifiche di ogni situazione.

Una mappa delle possibilità

Il Leoncavallo intende creare una mappa di tutti gli spazi occupabili, per verificare le opportunità di partecipazione a bandi che non siano solo formalità. “Dobbiamo esplorare anche la possibilità di ottenere spazi in comodato d’uso o in affitto”, affermano, enfatizzando l’importanza di mantenere aperte tutte le strade possibili. La volontà è quella di acquisire definitivamente la sede di via Watteau, un obiettivo considerato fondamentale per il movimento.

L’assemblea del 22 ottobre rappresenterà un momento cruciale per il Centro sociale Leoncavallo. I militanti stanno mobilitando la comunità per sostenere la loro causa e dimostrare che la lotta per il diritto alla città e per spazi sociali autogestiti è tanto importante quanto mai. La storia del Leoncavallo continua, e i suoi membri sono pronti a scriverne nuovi capitoli.