Collabora & Innova 2: come il nuovo bando sostiene l’innovazione in Lombardia

La Regione Lombardia lancia Collabora & Innova 2, un bando che mira a sostenere l'innovazione, analizzando i risultati della prima edizione.

La recente notizia del lancio della seconda edizione del bando ‘Collabora & Innova’ da parte della Regione Lombardia ci porta a riflettere su un interrogativo fondamentale: cosa rende davvero efficace un’iniziativa di finanziamento nell’ambito dell’innovazione? Dopo il successo della prima fase, che ha visto investimenti per ben 130 milioni di euro, è cruciale non solo esaminare i numeri, ma anche i risultati concreti e le prospettive per le startup lombarde.

I numeri parlano chiaro

La prima edizione di ‘Collabora & Innova’ ha dimostrato un interesse significativo verso l’innovazione in Lombardia. Con oltre 138 domande per quasi 700 milioni di euro in progetti, l’iniziativa ha finanziato 59 progetti, coinvolgendo 263 soggetti. Ma i numeri da soli non raccontano tutta la storia. È fondamentale valutare come questi fondi siano stati distribuiti e quali risultati concreti abbiano generato. Ad esempio, la distribuzione geografica dei fondi rivela che Milano ha guidato il numero di imprese finanziate, ma è interessante notare che Pavia ha ottenuto la percentuale più alta di partecipazione rispetto alle imprese attive nel suo territorio.

Questa disparità invita a una riflessione importante: i programmi di finanziamento devono tenere conto delle specificità locali per massimizzare il loro impatto. In altre parole, il successo non è solo una questione di denaro, ma di come e dove vengono investiti questi fondi. La leadership dei progetti, con la maggior parte delle iniziative guidate da imprese, è un segnale positivo; tuttavia, è essenziale monitorare il burn rate e il churn rate di queste startup per capire se gli investimenti stanno effettivamente portando a una crescita sostenibile.

Case study: successi e insegnamenti dalla prima edizione

Un caso significativo è rappresentato dall’ecosistema ‘Salute e Life Science’, che ha riscosso un notevole successo. Questo settore è in continua espansione e attira investimenti su scala globale. Tuttavia, è stato anche un campo in cui molte startup hanno dovuto affrontare sfide significative. Ho visto troppe startup fallire nel tentativo di scalare senza una solida strategia di product-market fit. È essenziale che i fondi vengano utilizzati non solo per finanziare progetti, ma anche per costruire competenze e capacità imprenditoriali.

La presenza di un numero significativo di progetti con una componente femminile o giovanile è un segnale positivo verso un’innovazione inclusiva, ma non basta. I progetti devono essere monitorati non solo per il loro potenziale immediato, ma anche per il loro impatto a lungo termine. Ciò implica una valutazione costante delle performance e del ritorno sugli investimenti, oltre alla semplice distribuzione dei fondi.

Lezioni pratiche per i founder

La lezione più grande da trarre da questa iniziativa è che l’innovazione non può essere forzata. I fondi possono facilitare l’accesso a risorse, ma il vero cambiamento avviene quando le startup si concentrano sul valore che possono creare. Chiunque abbia lanciato un prodotto sa che è fondamentale adattarsi rapidamente e imparare dai feedback del mercato. La seconda edizione di ‘Collabora & Innova’ deve quindi puntare non solo a finanziare progetti, ma anche a creare un ecosistema di supporto che aiuti le startup a crescere e a prosperare.

Inoltre, è cruciale che le imprese coinvolte nella prima edizione condividano le loro esperienze. Le testimonianze di chi ha già affrontato il percorso di innovazione possono fornire spunti preziosi per i nuovi partecipanti. Investire in formazione e mentorship potrebbe rappresentare un valore aggiunto significativo.

Takeaway azionabili

In conclusione, mentre ‘Collabora & Innova 2’ offre un’importante opportunità di finanziamento, è essenziale che le startup lombarde si preparino a sfruttare al massimo questa iniziativa. Ecco alcuni takeaway azionabili:

Focalizzarsi sul product-market fit: assicurarsi che il prodotto risponda a un’esigenza reale del mercato.

assicurarsi che il prodotto risponda a un’esigenza reale del mercato. Monitorare i KPI: tenere sotto controllo il burn rate e il churn rate per garantire la sostenibilità del business.

tenere sotto controllo il burn rate e il churn rate per garantire la sostenibilità del business. Investire in networking: collaborare con altri imprenditori e professionisti per apprendere dalle loro esperienze.

collaborare con altri imprenditori e professionisti per apprendere dalle loro esperienze. Adattarsi e innovare: rimanere flessibili e pronti a modificare strategie in base ai feedback ricevuti.

Solo così si potrà garantire che l’innovazione in Lombardia non sia solo un tema di discussione, ma una realtà concreta e sostenibile.