Guida pratica allo sciopero aereo del 10 luglio 2025

Preparati per lo sciopero aereo del 10 luglio 2025: diritti dei passeggeri e cosa fare in caso di cancellazioni.

Oggi, 10 luglio 2025, Milano è in subbuglio per un sciopero nazionale di 24 ore che sta colpendo il settore del trasporto aereo. Se sei un viaggiatore, probabilmente già lo sai: il personale di assistenza a terra, essenziale per il corretto funzionamento degli aeroporti, sta aderendo in massa a questa protesta. Ma cosa significa tutto ciò per te e i tuoi diritti come passeggero?

Un contesto difficile per il trasporto aereo

Con l’estate che porta un aumento del traffico aereo, questo sciopero si fa sentire ancora di più. Certo, ci sono fasce orarie protette da garanzie minime, come i voli programmati tra le 7:00 e le 10:00 e quelli tra le 18:00 e le 21:00. Tuttavia, non farti troppe illusioni: molte cancellazioni si verificheranno anche al di fuori di questi orari, in particolare per i voli nazionali e a corto raggio. Hai già controllato il tuo volo?

Negli aeroporti milanesi, da Malpensa a Linate, la situazione è tesa. Il personale delle società di servizi aeroportuali, inclusi i lavoratori di EasyJet e Swissport Italia, sta facendo sentire la propria voce, e questo potrebbe complicare ulteriormente la vita ai passeggeri in transito. Se hai in programma un viaggio, è fondamentale rimanere aggiornato sugli sviluppi: i tuoi piani potrebbero cambiare all’improvviso.

I diritti dei passeggeri durante lo sciopero

Ma quali sono i tuoi diritti in caso di cancellazione del volo? Se il tuo volo viene annullato, hai diritto a ricevere assistenza dalla compagnia aerea. Questo può significare riprotezione su un altro volo, rimborso del biglietto, e in alcuni casi, copertura delle spese per pasti, alloggio o trasporti alternativi. Ricorda di conservare tutte le ricevute: saranno fondamentali per eventuali rimborsi.

Tuttavia, è importante sapere che, essendo lo sciopero considerato una circostanza eccezionale, non avrai diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004, che normalmente si applica in altre situazioni di disservizio. In altre parole, mentre potrai ricevere assistenza e rimborsi, ulteriori compensazioni monetarie non saranno disponibili. Non è una situazione ideale, vero?

Prepararsi all’imprevisto

Le compagnie aeree, come Ita Airways, hanno già iniziato a cancellare voli a raffica. Se hai un volo programmato per oggi, verifica subito lo stato della tua prenotazione prima di recarti in aeroporto. Buone notizie: se il tuo volo è stato cancellato o ha subito un ritardo di almeno cinque ore, puoi modificare la prenotazione senza penali o richiedere un rimborso. Ma attenzione, questa opportunità è valida solo fino al 16 luglio, quindi non perdere tempo!

In conclusione, sebbene lo sciopero aereo possa sembrare un ostacolo insormontabile, prepararsi e conoscere i propri diritti può fare una grande differenza. Essere ben informati e pronti a reagire è fondamentale per affrontare una situazione che, purtroppo, può capitare a chi viaggia frequentemente. Sei pronto ad affrontare l’imprevisto?