Tragedia nell’Adda: giovane di 17 anni disperso dopo un tuffo fatale

Domenica tragica per un giovane di 17 anni scomparso nell'Adda. Le ricerche sono in corso.

Domenica 15 giugno, un ragazzo di 17 anni, originario della Moldavia, si è tuffato nell’Adda e non è più riemerso. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio, intorno alle 17, quando il giovane ha deciso di cercare un po’ di refrigerio, ma ha trovato solo la morte. Le operazioni di soccorso, sospese a causa delle avverse condizioni meteo, sono riprese con forza questa mattina.

Il dramma si ripete

Questa nuova tragedia si aggiunge a un bilancio già drammatico. Solo pochi giorni prima, giovedì 12 giugno, un altro giovane, di soli 16 anni e originario del Sudan, ha perso la vita travolto dalle acque dell’Adda. Le ricerche di una donna di 62 anni, vista gettarsi in acqua, sono ancora in corso. Una sequenza tragica che pone interrogativi inquietanti sulla sicurezza delle acque.

Intervento dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi è arrivata dal tratto di Muzza, tra Groppello e Cassano, all’altezza di via delle Vallette. Testimoni raccontano di aver visto il ragazzo tuffarsi, ma la corrente era particolarmente forte e non è riuscito a riemergere. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono accorsi sul posto in forze, mentre i sommozzatori hanno avviato le ricerche con gommoni. Un elicottero ha sorvolato la zona, ma nonostante gli sforzi, il giovane risulta ancora disperso.

Le difficoltà delle operazioni di ricerca

Le ricerche, avviate nel tardo pomeriggio, sono state complicate da un temporale che ha colpito la zona, riducendo drasticamente la visibilità. I sommozzatori hanno scandagliato le acque fino a quando le condizioni meteo non hanno reso impossibili le operazioni. Questa mattina, le ricerche si concentrano presso le chiuse del canale della Muzza, con il supporto del personale del nucleo Fluviale e dei Pompieri di Gorgonzola.

Un silenzio assordante

Il silenzio pesante che avvolge la zona è interrotto solo dal rumore dei motori dei gommoni e dalle istruzioni dei soccorritori. La comunità è sotto shock. Domande senza risposta affollano le menti di chi conosceva il ragazzo: come è potuto succedere? Perché le acque dell’Adda si sono trasformate in un luogo di morte? Le ricerche continuano, ma il tempo sembra scorrere inesorabile.

Un futuro incerto

Con il sole che sorge su un nuovo giorno, le speranze di trovare il giovane sono ridotte al lumicino. I sommozzatori e i soccorritori continuano a lavorare instancabilmente. Ma l’Adda, con le sue acque turbolente, rimane un mistero profondo, un luogo dove la vita e la morte si intrecciano in modi inaspettati. La comunità attende notizie, ma nel frattempo, il dolore e la paura si fanno strada nei cuori di chi resta.