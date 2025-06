Studenti dell’ISIS Bernocchi presentano progetti innovativi per la sicurezza urbana nel 2025

Scopri come gli studenti dell'ISIS Bernocchi stanno rivoluzionando la sicurezza urbana con progetti avanguardistici.

Un clima di fervore e creatività ha caratterizzato il corso pomeridiano A.R.C.A. (Attività di Ricerca e Costruzione Apparati scientifici) dell’ISIS Bernocchi di Legnano. Quest’anno, gli studenti hanno mostrato progetti avanguardistici che mirano a migliorare la sicurezza e la salute dei cittadini, coinvolgendo anche i più giovani, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in visite guidate durante la manifestazione.

Progetti innovativi in mostra

Il corso ha visto la partecipazione attiva di ragazzi delle classi 4^D, 5^D e 3^TQ Telecomunicazioni, impegnati nella realizzazione di prototipi originali. Tra questi, il Free City Bike, un salvavita per ciclisti urbani, selezionato per partecipare all’Expo Science di Bruxelles. Questo dispositivo è solo uno dei tanti frutti di un lavoro che ha portato i ragazzi a esibire le loro creazioni anche a Scienza under 18 a Milano lo scorso maggio.

La sicurezza prima di tutto

Ogni progetto presentato si è concentrato sulla sicurezza. Un esempio è il circuito elettronico per biciclette, capace di segnalare i cambi di direzione tramite LED visibili fino a duecento metri. Non da meno è il dispositivo per borracce, che emette un suono per ricordare di idratarsi, disattivandosi quando il coperchio viene aperto.

Particolarmente interessante è il tessuto antiradiazione, composto da fibre di rame e nichel, che schermano le frequenze superiori a un gigahertz, proteggendo così i portatori di pacemaker e le donne in gravidanza dalle radiazioni degli apparecchi elettronici.

Robot e didattica interattiva

Un altro progetto affascinante è il robottino sterilizzatore per tastiere, programmato per muoversi lungo un nastro. Questo piccolo aiutante utilizza raggi UV-C per disinfettare le tastiere, dimostrando l’innovativa applicazione della tecnologia nella vita quotidiana.

Un viaggio nella storia dell’elettronica

Tra i progetti didattici, tre pannelli informativi hanno catturato l’attenzione. Il primo illustra la storia dell’elettronica di consumo, con foto e nomi di pionieri che hanno rivoluzionato il settore. Il secondo modello spiega il funzionamento di un aereo, mentre il terzo mostra come si genera corrente alternata attraverso un magnete rotante in una bobina.

Una soddisfazione collettiva

La soddisfazione tra i docenti e gli studenti è palpabile. La competenza tecnica dei ragazzi, unita alla loro capacità di spiegare i progetti con chiarezza, testimonia l’efficacia di metodi di insegnamento innovativi. Un’esperienza che va al di là del semplice studio, trasformando la scuola in un laboratorio di idee e innovazioni.

Che futuro attende questi giovani scienziati? È solo l’inizio di un cammino che promette di cambiare radicalmente il nostro modo di vivere in città.